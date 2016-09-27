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​Мужественные сыны «Алаша»
Светлана АБЕНОВА, Усть-Каменогорск

Их имена неразрывно связаны с историей национально-освободительного движения «Алаш». Алихан Букейханов был видной политической фигурой начала ХХ века, его называют первым биографом Абая. Ученик Мухтара Ауэзова Каюм Мухамедханов вслед за А. Букейхановым занимался текстологией произведений Абая, он первый лауреат международной литературной премии «Алаш» Союза писателей Казахстана.

Среди экспонатов выставок, подготовленных сотрудниками областного архива, историко-этнографические и литературные труды, личные вещи алашевцев. Много документов из домашнего архива передали музею дети Каюма Мухамедханова.

В центре экспозиции «Мужественный сын Алаша» – портрет К. Мухамедханова, выполненный известным восточноказахстанским художником Болатом Исиным. Рядом еще одно полотно мастера, которое служит прекрасной иллюстрацией к стихотворению К. Мухамедханова «Исполнение завета», посвященного Абаю.

Материалы стендовой фотовыставки «Алаш – начало пути» из фондов государственного архива ВКО и спецархива областного ДВД охватывают период 1917–1938 годов. Здесь посетители музея могут ознакомиться с копиями документов, проливающих свет на судьбы репрессированных представителей алашской интеллигенции.

– Глубоко символично, что выставки открылись накануне празднования 25-летия Независимости страны,– подчеркнула заместитель директора музея-заповедника Тамара Быкова. – Новые яркие страницы из истории нашей родины позволяют по достоинству оценить настоящее и увидеть контуры будущего Казахстана. 

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