Мужество участкового, или Как становятся героями

Балслу АЛЕКЕНОВА, пресс-служба ДВД Костанайской области
Полицейский был отмечен столь высоким званием за задержание преступника, совершившего нападение на дом одиноких женщин 29 февраля 2016 года. В тот же день участковый спас рыбака и его жену, которые практически находились на грани жизни и смерти. Тот день високосного года Танжариков запомнит на всю жизнь.
Капитан полиции обслуживает поселок Береговое, где и произошло преступление, а также соседнее отделение Нагорное. Всего здесь проживает население в 2 тыс. человек. Танжарикова на эту должность по праву выбрал народ, он работает уже шестой год, и сельчане не хотят смены участкового.
Да и сам Ерлан Танжариков прикипел душой к своему участку, здесь ему выдали дом, здесь он встретил свою любовь, растит двух дочерей.
А началось все с совета отца...

– В 2007 году, демобилизовавшись, я вернулся домой. Как и полагается, пришел в парадной форме. Тогда отец, увидев меня, сказал, что мне очень идет мундир, и посоветовал пойти служить в полицию. Уже на второй день после возвращения из армии я подал до­кументы на работу в управление специализированной службы охраны, – рассказывает Ерлан.
Тогда за плечами Танжарикова была не только армия, но и высшее образование по специальности «биотехнология». Поступив на службу в полицию, он решил получить юридическое образование, вновь поступив в родной Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова.
Начинал службу в звании сержанта, охранял стратегически важные объекты. Родители Азырхан Абдрахманович и Калима Губайдуллаевна радовались успехам сына. Особенное счастье для большой семьи принесло известие о том, что Ерлану предложили должность участкового инспектора полиции. В августе 2010 года наш герой получил свои первые офицерские погоны лейтенанта и был назначен в Тарановский РОВД.

– Я родился и вырос в поселке Узун­агаш Мендыкаринского района. Мне с детства знакома сельская жизнь. Поэтому, когда предложили работать здесь, я даже обрадовался, – говорит Ерлан Танжариков.
По словам участкового, ему очень повезло с сельским округом. Он считается благополучным. Вообще эту местность называют Викторовское, по названию предприятия. Директор товарищества Иван Кулик помогает следить за порядком в поселке, борется с пьянством, предоставляет рабочие мес­та, выдает жилье. Вот и Танжарикову практически сразу выделил дом, в котором он живет по сей день.
На сегодня на учете полицейского состоят всего 11 человек, все за злоупотребление алкогольных напитков. Было больше, многих уже с учета полицейский снял.
– Я направляю их в Костанай в стационарное лечебно-профилактическое учреждение. Там опытные медики, психологи лечат таких больных. По возвращении вместе с директором местного предприятия Иваном Илларионовичем трудоустраиваем их, – рассказал Танжариков.

Охранять общественный порядок в Калининском сельском округе местному полицейскому помогают жители. Как рассказал Ерлан, за каждой улицей поселка закреплен «старший», который следит за порядком. Если посторонний в поселке появляется, тут же сельчане звонят участковому. Каждый житель Берегового и Нагорного знает капитана в лицо, у каждого есть его визитка. Телефоны Ерлана Танжарикова всегда включены, знают даже домашний номер.
Супруга полицейского Динара с пониманием относится к насыщенному графику своего супруга. Познакомились они через год после того, как Ерлана направили в Береговое.
– Я поздно возвращаюсь домой. Чтобы не будить жену и своих маленьких дочек, иногда ложусь спать в другой комнате. 29 февраля мои домочадцы даже не знали, что я выехал по заявке, крепко спали. Наутро, узнав о происшествии, жена, конечно, переживала, – вспоминает Ерлан события той ночи.

Около 4 часов утра 29 февраля на мобильный Танжарикова позвонили. На том конце был слышен только шепот: «Приезжайте к нам срочно». Ерлан сразу же понял, что случилось что-то серьезное. Звонившая девушка представилась Юлией Головко. Полицейский знает в округе каждую семью, поэтому уже через 10 минут он прибыл на служебной «Ниве» по адресу.
Правда, предусмотрительно остановил машину за два дома. Подойдя поближе к дому семьи Головко, Ерлан увидел включенный свет в прихожей, оставшаяся часть освещена не была.
Капитан полиции был одет в форму, но вот оружия с собой не было. Рисковал однозначно. Войдя в дом, он прошел в зал, где в полумраке увидел стоя­щего к нему спиной мужчину.
– В правой руке я увидел у него кухонный нож, который он держал над сидящими на полу двумя женщинами, – рассказывает участковый.

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Как оказалось, это были связанные родные сестры Головко, на кровати лежала бабушка. Ее преступник пожалел и не стал связывать, так как пенсионерка не могла передвигаться.
Ерлан, быстро сориентировавшись, немедля применил приемы боевого самбо, обезоружил подозреваемого и вызвал подкрепление. До приезда следственно-оперативной группы из районного центра Ерлан узнал, что нападавшим оказался 21-летний житель Рудного, состоящий на учете в службе пробационного контроля. Задержанный недавно вернулся из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение аналогичного преступления.

– Мне он рассказал, что приехал в Береговое, чтобы совершить ограбление и таким образом добыть деньги на поездку к дочери в Россию. Преступник явно был удивлен и обескуражен, он не мог понять, как я узнал о его присутствии в доме, – рассказывает Ерлан.
До приезда оперативной группы девушка, позвонившая участковому, так и не вышла. 16-летняя Юлия сильно напугалась и успела спрятаться в одной из комнат. Подозреваемый преду­смотрительно обошел весь дом, вынул из всех мобильных зарядные батареи. Однако десятиклассница Юлия Головко оказалась находчивее и спрятала под кровать один из телефонов. А затем воспользовалась визиткой участкового Танжарикова, которую сохранила после встречи в рамках акции «Я Ваш участковый!».

На следующий день о поступке участкового узнали корреспонденты тарановской районной газеты «Маяк». К ним обратилась потерпевшая пенсионерка Маргарита Головко. Позже весть об Ерлане Танжарикове распространилась, и о произошедшем узнали в Министерстве внутренних дел Республики Казахстан.
Накануне 7 Мая – Дня защитника Отечества Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев подписал Указ о награждении медалью «Ерлігі үшін» участкового инспектора полиции Е. Танжарикову. Медаль герою в погонах вручил начальник ДВД Костанайской области полковник полиции Бекет Аймагамбетов.

Ерлан отличается скромностью, но пару интересных фактов нам удалось выведать у полицейского. Как оказалось, в тот день, 29 февраля, он спас еще одну семью из Рудного.
– Наше село Береговое находится по соседству с Каратомарским водохранилищем. Круглый год сюда приезжают на рыбалку со всей области. В тот день около полудня я получил сообщение от дежурного Тарановского РОВД о том, что нужна помощь, – рассказывает Ерлан.

Прибыв на место, Танжариков среди бурана увидел стоящий посреди льда автомобиль «ВАЗ-2113». К началу весны лед уже был не столь крепким, но рыбак все же рискнул заехать на него, только выехать самостоятельно уже не смог. Рядом с мужчиной была его супруга. В непогоду и морозный день семейная пара рисковала получить обморожение. Капитан полиции, быстро сориентировавшись, привязал легковушку рыбаков к служебной автомашине и на тросе перетащил ее на безопасное расстояние. Рыбака он довез до Рудного. Любители острых ощущений остались целыми и невредимыми.
Спасать людей участковому не в новинку, но раскрывать преступления приходится гораздо чаще.
– Для сельской местности свойственны кражи. Причем совершают их пришлые люди. Наш округ находится в тесном соседстве с городом Рудный, откуда приезжают чаще безработные, ранее судимые лица, – говорит полицейский.

Летом 2015 года Ерлан Танжариков по окурку нашел подозреваемых в совершении кражи из сельского магазина «Марс». Ночью в продуктовый магазин проникли преступники, похитив продукты, алкоголь и сигареты.

Прибыв на место преступления, полицейский стал проводить осмотр. Вблизи магазина он обнаружил следы протектора шин и растоптанный окурок. След автомобиля привел его к одному из частных домов.
– Некоторые жители Рудного приобретают себе дома в нашем поселке в качестве загородных. Это был один из тех случаев, – говорит капитан.
Около дома он нашел множество окурков той же марки сигарет, а в доме обнаружил нетрезвых мужчин и похищенное. Позже подозреваемые сознались в совершении кражи. Как выяснилось, ночью им захотелось выпить, приобрести легально алкоголь в поселке нельзя, поэтому они решили совершить кражу.

Беседу с Ерланом о службе, семье и планах на будущее мы продолжили в музее ДВД Костанайской области. Капитан Танжариков увидел целую фотогалерею героев «Ерлігі үшін». За годы независимости около 30 полицейских области были удостоены этой награды. В скором времени фото капитана из глубинки пополнит новый музей полиции Костаная.

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