Мужская профессия

Сатановы – представители одной из самых больших трудовых династий, которые работают на Жезказганской обогатительной фабрике. Их общий трудовой стаж перевалил за сотню лет. В коллективе о таких говорят: на них можно положиться. Семью по праву считают достоянием предприятия.

Рабочий бренд

В этой большой династии мужчины выбирают рабочие профессии. Среди них есть шахтеры, металлурги, обогатители. На Жезказганской обогатительной фабрике (ЖОФ) трудятся Кыдырбек, Кыдырали, Каныш, Жасулан и Дамир Сатановы, потомки трех родных братьев.

– Нас пятеро, если считать по фамилии, – отметил Дамир Сатанов, самый младший представитель семьи. – Общий стаж на производстве – 94 года. Но если взять всех родственников, с которыми работаем на ЖОФ, то общий стаж доходит до 200 лет.

На вопрос, почему же их семья выбрала такое нелегкое дело, Дамир ответил, что честный труд всегда в цене. Пример для подражания в семье и на работе – его отец, Кыдырбек Сатанов, который стал первым обогатителем в династии.

После смерти отца Кыдырбек Сатанов взял на себя заботу о всех младших родственниках. Бросил школу, переехал из поселка Байконур в поисках работы в Жезказган, чтобы помогать деньгами. И сегодня очень рад, что судьба привела его в ЖОФ. Рабочие профессии давали в то время много преимуществ – это достойная зарплата, большой отпуск, обогатители могли ­получить квартиру или приоб­рести ее с помощью предприятия.

На фабрику Кыдырбек Сатанов пришел рабочим – машинистом мельниц, а сегодня трудится главным инженером. Вслед за ним на предприятие пришли его братья, племянники и сын.

Кыдырали Сатанов – дробильщик 5-го, самого высшего разряда, бригадир смены. Здесь же, на фабрике, он встретил любимую женщину – его супруга трудится на ЖОФ лаборантом.

Каныш Сатанов – мастер-механик горно-погрузочных машин, счастливый отец пятерых детей и душа любой компании. Старшие дети уже подросли, каждый выбрал свое место в жизни.

Электромонтер Жасулан Сатанов перевелся на фабрику с медеплавильного завода.

Сын Дамир, самый младший из Сатановых, трудится на фабрике уже более 13 лет.

– Если честно, я в детстве мечтал стать банкиром, финансис­том, – рассказал Жасулан. – Но отец предложил сначала попробовать себя на производстве. В 18 лет пришел на ЖОФ-1, 2, 3. Сейчас у меня два диплома о высшем экономи­ческом образовании и один, самый главный, подтверждающий, что я инженер горного дела.

– На нашей работе здоровый образ жизни очень важен, ведь работаем во вредных условиях труда, – отмечает он. – Как и отец, увлекаюсь спортом.

Сегодня он кандидат в мастера спорта по борьбе. Занимается дзюдо, самбо, қазақ күресі. Игра­ет в футбол в составе сборной команды ЖОФ-1, 2, 3. Четвертый год их команда – чемпионы по футболу среди промышленных предприятий города.

Впрочем, признается Дамир, мечты о работе финансистом ушли, как только женился – сегодня он отец троих детей-погодков.

Блестит не только золото

О работе обогатителей мало кто знает, да и весь масштаб предприятия представить сложно. Все начинается с того, что груженные медной рудой думпкары приходят прямиком с шахты, поясняет процесс Дамир Сатанов.

– За сутки мы получаем от 150 до 175 вагонов, каждый из которых вмещает 60 тонн руды, – рассказал он. – После выгрузки в вагоноопрокид начинается большой процесс дробления. Сначала на крупные камни, потом мельче и мельче, проходит через разные цеха. В конечном итоге она попадает в шаровые мельницы, где ее перемалывают в песок.

Из этого песка и производят медный концентрат с помощью химических реагентов, который передается на медеплавильный завод.

– Вот представьте, блестящий черно-серый песок, который на солнце переливается яркими цветами. Это выглядит завораживаю­ще, тем более если знаешь, что в нем содержится 36 элементов из таблицы Менделеева, – пошутил Дамир Сатанов. – В том числе золото и серебро. Но основное содержание, конечно, медь, которая так ценится во всем мире.

Профессиональные праздники особо почитаются в промышленной области Улытау. Особенно масштабно отмечают День металлурга и шахтера. И только у обогатителей нет точной даты. Один год отмечали в июне, другой – в июле с металлургами, в этом году праздновали вместе с шахтерами в конце августа.

– Производство меди невозможно без обогащения, – говорит Дамир Сатанов. – Обогатители – важное звено в этой работе, поэтому наш труд должны ценить так же, как труд шахтера или металлурга. Но в праздничной эйфории говорят чаще об их достижениях. Я считаю, что наш труд заслуживает собственной даты празднования.

Работа у обогатителей тяжелая, но никто не жалуется. После январских событий зарплату увеличили всем, кто занят на производстве.

– Новички-стажеры, которые около года учатся работать, получают около 350 тысяч тенге – и это по второму разряду, – поделился Дамир. – Это одна из причин, почему сегодня улытауцы хотят работать на производстве. Семьи у нас большие, часто многодетные. Каждый мужчина, который берет ответственность за родных, понимает, что нужно зарабатывать.

Желающих устроиться на градообразующие предприятия – очередь, порой ждать приходится до полугода.

Обогатители также очень рады изменениям, которые происходят на предприятии последние два года. Новый руководитель во время первого визита своими глазами увидел, в каком тогда плачевном состоянии были не только бытовки обогатителей, но и сердце фабрики – оборудование, подъемные краны, погрузочно-доставочные машины.

– Было время, когда мы буквально не знали, что делать, – рассказывает Дамир Сатанов. – На ЖОФ есть машины и краны, к которым детали уже не найти. Были срывы по плану, а это отражалось и на производительности труда, и на зарплатах рабочих.

Сегодня на предприятие приходит новехонькое оборудование взамен устаревшего. Постепенно обновляют все цеха. Отремонтировано два этажа из трех в административно-бытовом корпусе. Как результат – план не только выполняют, но и перевыполняют.

– Фабрику поднимают, и мне, как мастеру-механику, это очень приятно, – отметил он.

Перемены важны. Хорошие

Дамир Сатанов уверен, что многие его коллеги, его семья, в частности, преданы своему предприятию еще и из-за сплоченного дружного коллектива. Общий язык здесь нашли люди самого разного возраста.

– Мы, как семья, – признается он. – У нас отпуск 48 дней. К концу отдыха сильно скучаю по общению с коллегами. День начинается с новостей, обсуждаем, что видели, узнали, рассуждаем обо всем, что происходит в стране и в мире.

С большим интересом обогатители смотрели и читали Послание Президента. Он признался, что на фабрике многие поддерживают Президента Токаева. Пос­ле январских протестов люди ждут перемен и конкретных дел от Правительства.

– Я внимательно читаю все, о чем говорит Президент. Слежу за новостями, его работой на меж­дународной арене, – рассказал Дамир. – Людей волнует все, что сейчас происходит. Мне импонируют слова Главы государства об уважении к человеку труда, о том, что молодежь должна стремиться к профессионализму, быть конкурентной и работоспособной. Но социальные инициативы имеют для казахстанцев наибольшее значение.

– Мне, как отцу троих детей, хотелось бы приобрести квартиру по льготной ипотеке, – поделился Дамир Сатанов. – Цены на недвижимость сильно вырос­ли, а ипотечные кредиты бьют по бюджету. Изучили с супругой все госпрограммы, обращались в разные инстанции, но тщетно. По каким-либо критериям не подходим по госпрограммам. Многие проекты требуют первоначального взноса. Другие госпрограммы поддерживают только социально уязвимые слои населения.

В этом Послании много было сказано хорошего, обнадеживаю­щего для родителей, отметил Дамир Сатанов. Доступное образование, медицина, фонды, помогающие детям.

Казахстанцы мечтают о лучшей жизни для своих детей. Все понимают, что они – не только наша радость, но и будущее страны.

...Несколько лет назад Кыдырбек с супругой Бахыткуль отметили 50-летие семейной жизни. Как отмечают его близкие, несмот­ря на загруженность на работе, он всегда находит время для спорта – любит футбол, волейбол. С появлением внуков от старшего сына Дамира, который пошел по его стопам, старается больше времени проводить с ними.

В семье Сатановых искренне считают, что чем больше детей в доме, тем счастливее люди вокруг. Большинство родственников – многодетные. Каждое семейное торжество или праздник стараются отмечать вместе. Недавно ездили всей семьей в Нур-Султан к родственникам отмечать год со дня рождения их сына и 1-й класс дочери.

– У нас обычная большая семья, такая же, как и многие в наших краях, – говорят Сатановы. Каждый год они ездят в родное село Байконур, чтобы почтить память родителей, бабушки с дедушкой. Показать подрастающему поколению, откуда они родом, чтобы они полюбили их общий отчий дом и не забывали своих истоков.