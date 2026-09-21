Мужская сборная Казахстана по настольному теннису вышла в плей-офф Азиады-2026

Спорт,Теннис

Мужская сборная Казахстана по настольному теннису завершила групповой этап командного турнира на Азиатских играх-2026 в Аичи и Нагое (Япония), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: Арлан Олжабай

В заключительном матче группы G казахстанцы встретились со сборной Лаоса. Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу Казахстана.

Таким образом, национальная команда завершила групповой этап с тремя победами. Ранее Казахстан обыграл Бангладеш со счётом 3:0 и Сингапур - 3:1.

По итогам группового раунда сборная вышла в плей-офф командного турнира. Соперник казахстанцев в следующем раунде определится позже.

#Спорт #Азиада #настольный теннис

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