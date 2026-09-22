Мужская сборная Казахстана по плаванию вышла в финал Азиады

Фото: НОК РК

Мужская сборная Казахстана по плаванию пробилась в финал Азиатских игр-2026, которые проходят в Аичи и Нагое (Япония), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

- Казахстанские пловцы выступили в эстафете 4×100 м комплексным плаванием. Национальная команда преодолела дистанцию за 3:38.65 и заняла третье место в общем зачёте, - отметили в НОК.

Ранее Ксения Игнатова вышла в финал на дистанции 200 м на спине, добавили в олимпийском комитете.