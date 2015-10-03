Мужская закалка, военная выправка Свежий выпуск 988 Наталья РЫЖКОВА, Караганда

Сегодня на плацу Карагандинской республиканской военной школы-интерната им. Т. Бегельдинова дают клятву Родине 237 пятнадцатилетних новобранцев. Воинский ритуал сродни присяге в армии. Две роты парней предстанут перед родителями совершенно другими – окрепшими, повзрос­левшими. За несколько дней до события мы наблюдали за тренировками на плацу из окна кабинета с начальником школы-интерната полковником Джайлыбаевым.

– Я вижу, как изменились ребята за месяц. Первого сентября они не могли ходить в строю, топали, как слоны. Никакой организованности, – иронизирует Ахмет Арыкбаевич.

Метаморфозы переживает каждый новый 10-й класс. В большинстве своем сюда поступают ребята из сельской местности. Из 450 учащихся – добрая треть из неполных семей. В учебе и физической подготовке они преодолевают тот «нежный» возраст, когда человек юный рвется быть взрослым и независимым, получать все и сразу. Но дисциплина меняет отношение к жизни, избавляет от потребительского отношения и учит подчиняться. От родителей доводилось не раз слышать благодарность командирам и руководству КРВШИ за создание условий для учебы и быта, здоровый микроклимат.

– Что вы сделали с моим ребенком? – обращаются к полковнику Джайлыбаеву некоторые мамы. – Он любил поспать, его невозможно было заставить что-то делать. А теперь приезжает домой, берется помогать, не ожидая просьбы.

За два года они обретают друзей, начинают ценить порядок, остаются верными мужской дружбе до конца жизни. И расставаясь, не скрывают слез. На 30-летие школы в прошлом году съехались около 600 выпускников. Они выражали признательность своим наставникам за путевку в жизнь, замечая: школа научила ставить и достигать цели.

Учитель, наставник, устаз – эти определения, по мнению начальника военной школы-интерната А. Джайлыбаева, как нельзя лучше подходят к тем, кто воспитывает будущих защитников Родины. «Почетный работник образования РК», кадровый офицер, кавалер ордена Красной Звезды и медали «За боевые заслуги», десятков наград МО РК, Ахмет Арыкбаевич 15 лет возглавляет одно из лучших специальных учебных заведений. Из 5 000 выпускников половина приходится на его период командования школой.

Воспитывать защитников Отечества в духе казах­станского патриотизма, традиций старших поколений – задачи КРВШИ. Ее выпускники проходят службу в ВС Казахстана и других силовых структурах, учатся в военных вузах в России, Беларуси, Китае, Америке, Германии, Южной Корее, Турции. Оттуда приходят письма с благодарностями за воспитание студентов. Как правило, ребята оканчивают военные училища с отличием.

По мнению Ахмета Арыкбаевича, учащимся присущи ответственность и чувство долга, в чем они «на голову выше сверстников». Полковник очень гордится, что руководит такой замечательной школой:

– Я за своих детей отвечаю, они не допускают проступков. Главное, научить их преодолевать трудности.

С первого дня вступления в должность начальник культивирует в коллективе атмосферу дружбы, взаимопомощи и взаимопонимания, порядочности и честности. Этими принципами Ахмет Джайлыбаев дорожит особо. Органически не переносит беспечности и не допускает никакого «авось». Его кредо – учеба, дисциплина, порядочность, справедливость.

Сам Ахмет Арыкбаевич первоначальное образование получил в сельской средней школе в Жамбылской области. С детства мечтал стать военным. В 1973 году поступил в Алматинское высшее общевойсковое командное училище им. Маршала Советского Союза И. Конева, которое окончил в 1977 году. Проходил службу в Афганистане, участвовал во многих боевых действиях и операциях. Интернациональный долг выполнил с честью и достоинством. Гордится, что берег солдат, потому что всегда видел перед собой глаза их родителей. Ему помогали опыт жизни в горной местности и сильная интуиция. И хотя столько лет он связан с армией, признается, что руководить школой, где одни мальчики, непросто. Без жесткой дисциплины не обойтись. Шашкой, правда, не размахивает. Беседует, убеждает, доказывает, уговаривает: «Сынок, тебе эта школа даст путевку в жизнь, ты потом меня благодарить будешь».

Провожая в увольнение, по-отечески напоминает: помогайте дедушкам и бабушкам, ведите себя достойно. По мнению коллег, он остается наставником и для детей, и для взрослых. Преподаватель информатики Елдос Советов отметил такое ценное качество Ахмета Арыкбаевича, как умение находить общий язык с любым человеком, независимо от возраста.

– У него отличная зрительная память, он помнит выпускников, – добавляет учитель русского языка и литературы Бану Елеусизова, подчеркивая, что полковник Джайлыбаев человек слова: сказал – сделал.

Дух военной школы особенный. 14 взводов, столько же классных руководителей, которые целый день в школе рядом со своими воспитанниками. С вечера ответственность берут на себя командиры взводов, имеющие педагогический стаж. Жизнь идет строго по военному распорядку, от подъема до отбоя. Ребята обеспечены пятиразовым питанием, занимаются в прекрасном спорткомплексе, обязательно посещают концертные и театральные залы, симфонические вечера.

– Он создал дружный коллектив учителей, офицеров, – говорит заместитель по военной подготовке майор Мурат Мусаев. – В роте сто воспитанников, сто характеров, к каждому – свой подход. С ними надо постоянно общаться, говорить о жизни, убеждать, воспитывать, вдохновлять.

Тот, кто учит, и то, чему учат, составляют единое целое. Авторитет школе создают майоры – Кусбек Берлибеков, Александр Фучижи, который трудится здесь с момента основания школы, капитан Аскар Байкенов, прошедший Афганистан. Они поддерживают связи с учениками. И как обрадовались, когда, следя по телевизору за соревнованиями, узнали в командире экипажа, занявшего второе место в международном танковом биатлоне, своего выпускника 2009 года старшего лейтенанта Мусурманбекова.

Преподаватели показали фотографии учеников, победивших или ставших призерами на международных олимпиадах по математике и физике. Воспитанники успешны в республиканских соревнованиях. Они победили в общекомандном зачете в республиканском военно-патриотическом сборе молодежи «Айбын».

– Для меня пять дней сбора в полевых условиях стали настоящей школой, – вспоминает лето Ербол Базаров. – Это результат нашей ежедневной работы. Мы увидели, для чего и чему учимся.

– Не думайте, что вы уже все знаете, – напутствует ежегодно выпускников полковник Джайлыбаев. – У вас в жизни будет еще столько трудностей, порогов. Тысячу раз подумайте, прежде чем что-то сделать.

Как считает полковник, задачу по воспитанию достойного поколения коллектив школы выполняет достойно. И это, безусловно, победа.



