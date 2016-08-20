​Мужское слово внука

фото Юрия БЕККЕРА

Смущенными, не привыкшими к позированию с букетами цветов и раздаче интервью, предстали в алматинском аэро­порту бронзовый призер Рио-де-Жанейро по тяжелой атлетике в весовой категории до 105 кг Александр Зайчиков из Кызылорды и занявший в том же турнире штангистов 4-е место в весе до 84 кг Денис Уланов из Усть-Каменогорска.

Медалист Рио вышел к землякам вместе с мамой Маргаритой Викторовной, которая побывала на своей первой Олимпиаде. А Александр выступил уже на второй: четыре года назад он, запасной сборной Казахстана, в разгар олимпийского турнира неожиданно был вызван в Лондон и соревновался там в группе B. Это такое объединение атлетов, для которых на самом деле главное – не победа, а участие. Перспективные штангисты, но еще не дозревшие до медных труб, спортсмены, про которых говорят – их победы впереди. Ну прямо как про Александра Зайчикова, который через четыре года после дебюта в слабейшей группе преподнес стране сюрприз в виде бронзовой медали Олимпиады.

Встречала штангистов не только уже привыкшая к ночным бдениям в воздушной гавани многочисленная группа журналистов, но и делегация из Кызылорды во главе с секретарем областного маслихата Наурыз­баем Байкадамовым. В нее входили руководители спортивных организаций, а это порядка 20 человек. Директор центра подготовки олимпийского резерва Дастан Жусупов признался нам: дома непременно ожидали от заменившего на Играх свое­го знаменитого земляка Илью Ильи­на Александра Зайчикова, что он порадует страну медалью, и Саша сумел это сделать.

Атлетов встречали живой музыкой и недавно родившимися поэтическими строками в честь знаменательной победы кызылординца. А затем триумфатор Александр Зайчиков и Денис Уланов, едва не попавший на олимпийский пьедестал почета (в Рио он тоже показал третий результат, но ближайший соперник был немного легче и «увел» «бронзу», как говорится, буквально из-под носа), без особого блеска в глазах ответили на, увы, традиционные в таких случаях вопросы журналистов: «Что чувствуете?», «Довольны ли?», «Какие планы на будущее?»...

Естественно, поживее были ответы Маргариты Зайчиковой, с которой мы тет-а-тет пообщались уже на выходе из VIP-зала аэропорта. Вот что она сказала:

– В Рио-де-Жанейро я посмотрела соревнования с участием сына от начала и до конца, но, честно говоря, сейчас уже не все помню: события в голове от сильного волнения перемешались. И потом сама атмосфера в переполненном праздничном зале, который скандировал название нашей страны... Отправляясь в Рио, я точно знала, что сын возьмет медаль. И Александр выполнил свою задачу на 100%, поднял на помосте ровно столько, сколько мог. Иное дело, что судьи не все его килограммы засчитали. Обидно было потерять серебряную медаль, когда она была уже, по сути, завоевана. Сначала вес был засчитан, а потом попытку признали неудачной. Весь зал в тот момент буквально ахнул... Но и олимпийская «бронза» – тоже великое счастье.

А еще мама Александра Зайчикова рассказала мне о том, что Саша занимается тяжелой атлетикой около 15 лет. В детстве перепробовал все виды спорта – дзюдо, таэквондо, греко-римскую борьбу, велогонки, каратэ, ходил на футбол. Впрочем, изначально все же была тяжелая атлетика: на штангу он, когда учился в третьем классе, походил полгода, даже съездил на юношеское первенство Казахстана и занял там третье место. Потом это дело ему надоело, ушел заниматься другими видами спорта. Все перепробовал и однажды сказал самому близкому человеку: «Мам, а можно я вернусь на штангу?» Она ответила: «Пожалуйста, но я тебя туда больше не поведу, неудобно перед тренером». «Тогда я пойду сам», – сказал Саша и вернулся в тяжелую атлетику.

Вернулся для того, чтобы в 2015 году стать в Хьюстоне чемпионом мира и заслуженным мастером спорта Республики Казахстан, а в 2016-м – бронзовым призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Для того чтобы как раз 16 августа оригинальным способом поздравить с днем рождения своего дедушку, поднявшись на пьедестал почета главных соревнований четырехлетия. Александр обещал деду: я подарю тебе на день рож­дения олимпийскую медаль, и твоя фамилия прозвучит на весь мир. Дед плакал от таких слов, а потом со всей семьей видел по телевидению, как внук сдержал мужское слово...