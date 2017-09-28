Мужской конкурс красоты отменили из-за непривлекательности участников
Организаторы мужского конкурса красоты Mr. Model Tabasco-2017 сочли непривлекательной сильную половину мексиканского штата, сообщает life.ru.
В мексиканском штате Табаско должен был состояться конкурс красоты среди мужчин. Перед началом конкурса организаторы Mr. Model Tabasco-2017 выдвинули ряд требований к претендентам: рост участников должен быть 178 сантиметров, также они не должны быть стриптизерами, холостые, не имеющие детей, с гармоничной внешностью и телосложением.
Организаторам удалось отобрать всего шесть кандидатов, более-менее отвечающих требованиям. Но из-за малого количества конкурсантов мероприятие пришлось отменить. Об этом организаторы заявили на сайте конкурса.
"Организация Mr. Model Tabasco-2017 вынуждена сообщить, что конкурс отменен из-за участников, не соответствующих установленным физическим требованиям", – говорится в сообщении.
Жители Мексики после увиденного объявления стали возмущаться в Сети, обвинив организаторов в унижении выбранных ими претендентов.