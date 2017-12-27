​Музыка без границ

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Марина Михайлова

В ее стенах любители музыки разных возрастов смогут бесплатно обучиться игре на кобызе, домбре, жетыгене, фортепиано и гитаре. Планируется открыть и класс по вокалу. Этот социальный проект запущен основателями культурно-образовательного портала Dalatunes – отечественного ресурса, посвященного казахской музыке и культуре. В его обширной базе собран уникальный архив нот и видеозаписи уроков игры на домбре, шан-кобызе, кобызе и саз-сырнае, которые также будут доступны для про­смотров и изучения учениками новой школы.

– На открытие такой школы без границ нас вдохновил слабовидящий талантливый музыкант Руслан Башаев, – рассказала основатель портала и руководитель проекта Dalamedia Рашида Тыливалдиева. – Весной уходящего года в соцсетях мы прочитали пост Руслана, где он рассказал о своей беде: у него сломался кобыз, на котором он хорошо играет. Общими усилиями были собраны средства, и Руслану купили новый инструмент. Задумавшись о развитии талантов людей с ограниченными возможностями, мы решили открыть для них экспериментальную школу. Руслан Башаев будет в числе ее педагогов.

За счет спонсорских средств были оборудованы репетиционные классы и приобретена часть основных инструментов, как классических, так и нацио­нальных. Деньги на покупку 2 кобызов и жетыгена собрали благодаря неравнодушным казахстанцам посредством краудфандинговой площадки Start-Time.kz.

Организаторы проекта выражают всем огромную благодарность.

Набор в группы будет проводиться ежемесячно, возраст и способности учеников значения не имеют, главное – желание. Среди преподавателей школы – музыканты, педагоги музыкальных школ, консерватории, выпускники и студенты творческих вузов.

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