Музыка без границ

Артисты из Италии, Бельгии, России и Беларуси поддержали фестиваль оперетты и мюзикла «DosStar» в Караганде.

Фестиваль оперетты и мюзик­ла «DosStar» стал самым ожидаемым культурным событием Карагандинского региона. Он дает возможность всем желающим прикоснуться к шедеврам мирового музыкально-театрального искусства. Опера «Травиата», балет «Падшие ангелы», мюзикл «Бал вампиров» и оперетта «Летучая мышь» – вот лишь некоторые произведения, которыми могла насладиться публика. Причем главные роли и партии в них исполнили артисты из Италии, Бельгии, России и Беларуси. Они приехали в Казахстан по приглашению организатора фестиваля – руководства Карагандинского академического театра музыкальной комедии.

– Фестиваль «DosStar» проходит у нас уже в одиннадцатый раз, – сказал директор Карагандинского театра музыкальной комедии Амантай Ибраев. – Ежегодно мы стараемся расширять список стран-участниц. Для нас важно познакомить карагандинскую публику со звездами и достижениями мирового музыкально-театрального искусства.

Фестиваль «DosStar» открылся 21 октября знаменитой оперой «Травиата» Джузеппе Верди. Это история любви несчастной куртизанки по имени Виолетта, в основе которой – сюжет романа Александра Дюма-сына «Дама с камелиями». В зале Дворца культуры горняков, где шел спектакль, был аншлаг. Его обеспечило участие артистов из Италии – Патрисии Чинья, исполнившей партию куртизанки Виолетты, и Симоне Фенотти, сыгравшего роль ее возлюбленного Альфредо.

– «Травиата» – самый яркий пример оперного искусства Италии, – прокомментировала выбор произведения для фестиваля артистка Патрисия Чинья. – Мы знаем, что сейчас в Казахстане проходит неделя итальянского языка. Как известно, итальянский – это язык оперы. Полюбив ее, многие люди начинают изучать мой родной язык.

Второй фестивальный день был посвящен танцу. 22 октяб­ря в Караганду в рамках своего гастрольного тура приехал творческий коллектив «Астана Балет». Зрителям представили такие шедевры, как «Падшие ангелы» в постановке хореографа Стефана Жеромски и «Арканы судьбы» Мукарама Авахри. Солистами стали ведущие артисты труппы Айнур Абильгазина и Сундет Султанов.

В рамках фестиваля были организованы мастер-класс по вокальному мастерству и конференция на тему «Итальянский язык – язык оперы». Их провел преподаватель Международной оперной академии Astana Opera Франческо Медда. Он является президентом Бельгийской культурной ассоциации «Золотая Арфа».

А кульминацией стал финальный гала-концерт, который состоял­ся в ДК горняков 23 октября. В нем прозвучало около 30 фрагментов из популярных оперетт и мюзиклов, в которых сыграли карагандинские и зарубежные артисты. К примеру, бельгиец Серж Какуджи спел арию графа Орловского из оперетты «Летучая мышь». Оперная дива из Франции Ярослава Козина и директор Карагандинского теат­ра музкомедии Амантай Ибраев исполнили дуэт из оперетты «Принцесса цирка». Белорусские вокалисты Наталья Глух и Денис Немцов презентовали номер из «Бала в Савое». А гости из Калининграда Александр Дудницкий, Елена Альфер и Михаил Петров представили карагандинским зрителям сцены из популярных мюзиклов «Винил», «Великий Гэтсби» и «Бал вампиров».

– Мы приезжаем на фестиваль «DosStar» не в первый раз, – отметила художественный руководитель Калининградского областного музыкального театра Елена Альфер. – Давно и плодотворно сотрудничаем с казахстанскими коллегами. Хочу отметить, что в нашем театре работают карагандинцы. Среди них воспитанница вашей хореографической школы Анна Когай, артистка Алина Наут и саксофонист Максим Андрейченко. Приятно, что мы способст­вуем взаимному обогащению – и культурному, и кадровому.

Участники «DosStarа» отметили, что подобные фестивали налаживают связи между теат­рами, способствуют обмену опытом и интеграции Казах­стана в мировое музыкальное пространство.