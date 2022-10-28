Свежий выпуск

Музыка без границ

Елена Ульянкина

Артисты из Италии, Бельгии, России и Беларуси поддержали фестиваль оперетты и мюзикла «DosStar» в Караганде.

Фестиваль оперетты и мюзик­ла «DosStar» стал самым ожидаемым культурным событием Карагандинского региона. Он дает возможность всем желающим прикоснуться к шедеврам мирового музыкально-театрального искусства. Опера «Травиата», балет «Падшие ангелы», мюзикл «Бал вампиров» и оперетта «Летучая мышь» – вот лишь некоторые произведения, которыми могла насладиться публика. Причем главные роли и партии в них исполнили артисты из Италии, Бельгии, России и Беларуси. Они приехали в Казахстан по приглашению организатора фестиваля – руководства Карагандинского академического театра музыкальной комедии.

– Фестиваль «DosStar» проходит у нас уже в одиннадцатый раз, – сказал директор Карагандинского театра музыкальной комедии Амантай Ибраев. – Ежегодно мы стараемся расширять список стран-участниц. Для нас важно познакомить карагандинскую публику со звездами и достижениями мирового музыкально-театрального искусства.

Фестиваль «DosStar» открылся 21 октября знаменитой оперой «Травиата» Джузеппе Верди. Это история любви несчастной куртизанки по имени Виолетта, в основе которой – сюжет романа Александра Дюма-сына «Дама с камелиями». В зале Дворца культуры горняков, где шел спектакль, был аншлаг. Его обеспечило участие артистов из Италии – Патрисии Чинья, исполнившей партию куртизанки Виолетты, и Симоне Фенотти, сыгравшего роль ее возлюбленного Альфредо.

– «Травиата» – самый яркий пример оперного искусства Италии, – прокомментировала выбор произведения для фестиваля артистка Патрисия Чинья. – Мы знаем, что сейчас в Казахстане проходит неделя итальянского языка. Как известно, итальянский – это язык оперы. Полюбив ее, многие люди начинают изучать мой родной язык.

Второй фестивальный день был посвящен танцу. 22 октяб­ря в Караганду в рамках своего гастрольного тура приехал творческий коллектив «Астана Балет». Зрителям представили такие шедевры, как «Падшие ангелы» в постановке хореографа Стефана Жеромски и «Арканы судьбы» Мукарама Авахри. Солистами стали ведущие артисты труппы Айнур Абильгазина и Сундет Султанов.

В рамках фестиваля были организованы мастер-класс по вокальному мастерству и конференция на тему «Итальянский язык – язык оперы». Их провел преподаватель Международной оперной академии Astana Opera Франческо Медда. Он является президентом Бельгийской культурной ассоциации «Золотая Арфа».

А кульминацией стал финальный гала-концерт, который состоял­ся в ДК горняков 23 октября. В нем прозвучало около 30 фрагментов из популярных оперетт и мюзиклов, в которых сыграли карагандинские и зарубежные артисты. К примеру, бельгиец Серж Какуджи спел арию графа Орловского из оперетты «Летучая мышь». Оперная дива из Франции Ярослава Козина и директор Карагандинского теат­ра музкомедии Амантай Ибраев исполнили дуэт из оперетты «Принцесса цирка». Белорусские вокалисты Наталья Глух и Денис Немцов презентовали номер из «Бала в Савое». А гости из Калининграда Александр Дудницкий, Елена Альфер и Михаил Петров представили карагандинским зрителям сцены из популярных мюзиклов «Винил», «Великий Гэтсби» и «Бал вампиров».

– Мы приезжаем на фестиваль «DosStar» не в первый раз, – отметила художественный руководитель Калининградского областного музыкального театра Елена Альфер. – Давно и плодотворно сотрудничаем с казахстанскими коллегами. Хочу отметить, что в нашем театре работают карагандинцы. Среди них воспитанница вашей хореографической школы Анна Когай, артистка Алина Наут и саксофонист Максим Андрейченко. Приятно, что мы способст­вуем взаимному обогащению – и культурному, и кадровому.

Участники «DosStarа» отметили, что подобные фестивали налаживают связи между теат­рами, способствуют обмену опытом и интеграции Казах­стана в мировое музыкальное пространство.

Популярное

Все
О трудностях, которые пришлось преодолеть авторам исторического байопика о жизни знаменитого акына, мы узнали прямо на съемочной площадке
Роза Рымбаева сегодня отмечает юбилей. За три дня до этого у нее был сольный концерт в Астане, посвященный Дню Республики
Кричите громче, вас не слышно!
Трансформация и информация
Игра с общим знаменателем
Чемпионки и чемпионы
От сборной до «Кайрата»
Шоколада и зрелищ!
Разные и одинаково достойные
Из жизни окон
На принципах законности и открытости
Искусство как бренд
Баллада о пирате и казино
Через призму инновационных подходов
«Мертвые души» в очереди на жилье
#Цифровизация: мифы & реальность
Здесь зажигаются звезды
Ремесленничество – не антураж
Музыка без границ
Как сохранить духовные святыни
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
Заседание ЕМПС в Ереване: о чем договорились лидеры евразийской "пятерки"
Воспитатель била детей в детсаду Аксу
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Президент присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины
Машину-двойника выявили в Акмолинской области
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
Предвыборный штаб кандидата в президенты Каракат Абден начал работу
Ипотеку без первоначального взноса запускают в Алматинской области
В Актобе несовершеннолетний устроил поножовщину в торгово-развлекательном центре
В Российском городе Иркутск военный самолет упал на жилой дом
Мужчина открыл стрельбу на трассе в Акмолинской области
Газовый баллон разрушил дом в Актюбинской области – четверо пострадали
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Владимир Путин прибыл в Астану
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)

Читайте также

Свежий выпуск
Опять двойка
Свежий выпуск
Каждое ДТП – это ЧС
Свежий выпуск
«Мертвые души» в очереди на жилье
Свежий выпуск
Дела семейные

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]