Музыка для души

Заведующая секретариатом АНК Алматы Маргарита Абдалиева напомнила, что Глава государства в связи с наступающим 20-летием объявил 2015 год Годом Ассамблеи и поставил задачу подготовить Национальный план торжественных мероприятий. АНК Алматы, по ее словам, в рамках Республиканского мегапроекта «Дорожная карта мира и согласия» разработала программу торжеств. Идейная составляющая этого документа ставит целью закрепить в общественном сознании достигнутые результаты работы ассамблеи и показать ее новую роль в развитии общества, в сфере национального единства и общественного согласия, а также политическую волю Главы государства в этих вопросах. И концерт оркестра стал достойным стартом юбилейных торжеств.

Музыканты открыли встречу широко известной симфонией казахского композитора народного артиста СССР Сыдыка Мухамеджанова «Шаттық Отаны» («Родина радости»). Это произведение, полное лиризма и любви к Отечеству, явилось образцом высокой художественности, патриотизма и гражданственности. Лауреат международных конкурсов Илона Тен исполнила «Казахский вальс» Латыфа Хамиди, а солист Олег Татамиров – знаменитую «Ақ сиса» Жаяу Мусы.

Эти и многие другие произведения казахстанских авторов, чьими неизменными художественными принципами оставались связь с фольклором, опора на музыкальные традиции национальной музыки, высокий интерес и любовь к искусству разных народов, зрители встречали восторженно, долгими аплодисментами, вызывая вновь и вновь артистов на бис. Люди благодарили за «музыку для души».

Раушан ШУЛЕММузыка для души

Под эгидой Ассамблеи народа Казахстана Казахский государственный оркестр народных инструментов им. Курмангазы дал первый концерт в честь предстоящего 20-летнего юбилея АНК с символическим названием «Гармония дружбы».

Заведующая секретариатом АНК Алматы Маргарита Абдалиева напомнила, что Глава государства в связи с наступающим 20-летием объявил 2015 год Годом Ассамблеи и поставил задачу подготовить Национальный план торжественных мероприятий. АНК Алматы, по ее словам, в рамках Республиканского мегапроекта «Дорожная карта мира и согласия» разработала программу торжеств. Идейная составляющая этого документа ставит целью закрепить в общественном сознании достигнутые результаты работы ассамблеи и показать ее новую роль в развитии общества, в сфере национального единства и общественного согласия, а также политическую волю Главы государства в этих вопросах. И концерт оркестра стал достойным стартом юбилейных торжеств.

Музыканты открыли встречу широко известной симфонией казахского композитора народного артиста СССР Сыдыка Мухамеджанова «Шаттық Отаны» («Родина радости»). Это произведение, полное лиризма и любви к Отечеству, явилось образцом высокой художественности, патриотизма и гражданственности. Лауреат международных конкурсов Илона Тен исполнила «Казахский вальс» Латыфа Хамиди, а солист Олег Татамиров – знаменитую «Ақ сиса» Жаяу Мусы.

Эти и многие другие произведения казахстанских авторов, чьими неизменными художественными принципами оставались связь с фольклором, опора на музыкальные традиции национальной музыки, высокий интерес и любовь к искусству разных народов, зрители встречали восторженно, долгими аплодисментами, вызывая вновь и вновь артистов на бис. Люди благодарили за «музыку для души».

Раушан ШУЛЕМБАЕВА

фото из архива