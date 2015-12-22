​Музыка для «утешения и подпоры»

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Гульзара КАНАПЬЯНОВА, преподаватель Алматинского музыкального колледжа им. П. Чайковского

В 1940-м нашему колледжу присвоили имя Петра Ильича Чайковского, осознавая, что величие его музыки объединяет страны и континенты. В юбилейном году творчество гения вновь объединило колледж с поклонниками его музыки за рубежом: по приглашению правительства Удмуртии студенческий хор «Алатау» выступил с гастрольным турне в Российской Федерации. В его исполнении прозвучали многие произведения Чайковского, в том числе Литургия святого Иоанна Златоуста, «Не кукуй, кукушечка», «Ночевала тучка золотая», «Соловушка».

Году Чайковского в колледже посвятили конкурс творческих уроков. Преподаватели показали свою методику работы над произведениями композитора и оригинальную трактовку его сочинений. Приятно удивил, к примеру, урок педагога Ардака Айдарханова «Чайковский в джазе». Но Гран-при удостоилась преподаватель английского языка Динара Скакова. Ее студенты продемонстрировали прекрас­ное знание английского, рассказывая и отвечая на вопросы о творчестве композитора.

Колледж проводил также конкурсы на лучшее исполнение произведений Петра Ильича, концерты, открытые уроки, семинары, творческие встречи. Студенты посещали спектакли ГАТОБ им. Абая, поставленные на музыку великого композитора, – оперы «Иоланта», «Евгений Онегин», балеты «Спящая красавица», «Лебединое озеро». Завершающим аккордом стали международная научно-прак­тическая конференция и вебинар, посвященные наследию П. Чайковского в контексте прошлого и настоящего, в том числе влиянию его музыки на музыкальную культуру Казахстана.

О важности развития критического мышления у молодежи не раз говорил Президент нашей страны Нурсултан Назарбаев. И это действительно так: появляется много музыкальных коллективов с разнообразным репертуаром, но не всегда с высоким профессионализмом. Уметь критически оценить высокохудожественное исполнение и отличить его от однодневной конъюнктуры – именно этому учит творчес­кое наследие Чайковского. В своих статьях композитор с одинаковой страстью выступал как против крайностей в пропаганде русской народной песни, так и против засилья итальянской музыки. Именно такой критический взгляд и патриотическое отношение к национальной музыке необходимо воспитывать и сегодня. В заключение приведу слова самого Петра Ильича: «Я желал бы... чтобы моя музыка распространялась, чтобы увеличить число людей, любящих ее, находящих в ней утешение и подпору».

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