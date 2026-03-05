Симфонический оркестр театра порадовал меломанов на очередном концерте классической музыки, раскрывшем богатое многообразие и глубину академического искусства. Художественная драматургия вечера была выстроена как музыкальный диалог двух миров: традиции казахского симфонизма и русского романтизма органично дополнили друг друга. Такое сочетание позволило продемонст­рировать, как национальное музыкальное мышление и европейская академическая традиция способны взаимно обогащать друг друга и усиливать художественное впечатление.

Первым номером программы прозвучали три части Сюиты из балета «Степная легенда» Тлеса Кажгалиева – выдающегося казахского композитора, по праву считающегося классиком национального симфонизма. Он сумел соединить фольклорное интонационное начало с развитым симфоническим мышлением, создавая самобытный музыкальный язык и масштабные художест­венные образы.

К слову, балет «Степная легенда», написанный на либретто Зау­ра Райбаева, так и не был завершен. Тем не менее музыкальный материал оказался настолько выразительным, что получил самостоятельную концертную жизнь в виде симфонической сюи­ты. Произведение неоднократно исполнялось за рубежом – в Лондоне, Вене и на Мальте.

С первых нот стало очевидно, что оркестр действует как единый художественный организм. Он продемонстрировал собранность, внутреннюю дисциплину и уверенное владение крупной формой, задав высокий исполнительский уровень всей прог­рамме.

Разумеется, во многом это получилось благодаря труду главного дирижера оркестра Ерлана Бейсембаева. Его дирижерский жест отличался чет­костью и уверен­ностью, а подход к интерпретации – продуманной дисциплиной и точностью. Это было не ремес­ленное следование партитуре, а внимательное и осмысленное толкование произведений, где темп, динамика и ансамблевый баланс подчинены общей драматургии.

Затем концерт продолжился музыкой великого русского композитора, пианиста и дирижера Сергея Рахманинова, ставшего символом позднего романтизма. Его знаменитый «Вокализ» прозвучал в исполнении пианистки Даны Дженсикпаевой в сопровож­дении струнных инструментов.

– Для оркестра эта программа стала важным этапом в творчес­ком развитии. Музыка Тлеса Кажгалиева и Сергея Рахманинова требует разного художественного мышления, но при этом общей внутренней собранности и ответственности за форму. В работе над концертом для меня было принципиально важно, чтобы оркестр не просто сопровождал солистов, а жил в едином музыкальном пространстве, чувствовал драматургию и развитие каждого произведения. Мы много репетировали, уделяя большое внимание звуку, ансамблю и взаимодействию внутри оркест­ра. Такие программы – всегда серьезный профессиональный вызов, но именно они позволяют коллективу расти, расширять свои возможности и постепенно переходить к более масштабным симфоническим задачам, – отметил Ерлан Бейсембаев.

«Вокализ» в понимании Даны Дженсикпаевой ассоциируется с особым пространством внут­ренней тишины и сосредоточенности.

– Несмотря на отсутствие слов, в музыке заложено огромное эмоциональное напряжение, и задача исполнителя – донес­ти его предельно честно, без внешних эффектов. Здесь важно сохранить ощущение вокального начала даже в фортепианном исполнении, чтобы музыка «дышала», была пластичной и естест­венной. Диалог с оркест­ром и дирижером складывался очень органично. Мы искали единое дыхание, общий темп внутреннего движения, чтобы фортепиано и струнные звучали, как единое целое, – рассказала пианистка.

Кульминацией вечера стало исполнение одного из шедевров мировой классики – Второго фортепианного концерта Сергея Рахманинова, где солистом выступил заслуженный деятель РК Нурлан Измаилов. Добавим, что это известнейшее сочинение композитора впервые прозвучало на сцене столичного театра.

Произведение, ставшее ярким воплощением бушующего романтизма, требует от музыкантов глубокого эмоционального погружения, интеллектуальной ясности и филигранной техники. Концерт одинаково сложен как для оркестра, так и для пианиста, поскольку предполагает безупречный ансамбль и высокую культуру совместного музицирования.

В репертуаре Нурлана Измаи­лова данный музыкальный материал занимает особое место.

– В 31 год я участвовал в конкурсе имени Сергея Рахманинова, будучи доцентом Алматинской консерватории, и затем играл этот концерт с разными дирижерами. Для меня это биографическое произведение – пояснил он. – Это уже второй наш концерт с оркест­ром театра под управлением Ерлана Бейсембаева. Мы много репетировали, что дало результат. Ни разу не промахнулись ансамблево во время исполнения. Радует, что оркестр растет. Начинался он с небольшого коллектива из нескольких человек, а сейчас выступает с большими симфоническими концертами. Пока музыканты не решаются играть симфонии, но считаю, что сейчас уже способны на этот шаг.

Реакция публики была вос­торженной. Зрители долго не отпускали артистов со сцены. В исполнении Нурлана Измаилова также прозвучали Прелюдия соль минор Сергея Рахманинова и Этюд № 12 Александра Скрябина, ставшие эмоционально насыщенным завершением вечера.

Пианист также поделился личной историей, которая его связывает с творчеством Рахманинова. Впервые он услышал Прелюдию соль минор в девятилетнем возрасте во время просмотра американского документального фильма, посвященного событиям военного времени. Сильное впечатление на него произвел эпизод, снятый на аэродроме, где за роялем был Эмиль Гилельс – один из выдающихся пианистов своего времени.

Символично, что впоследствии именно Гилельс стал педагогом Нурлана Измаилова. Позже он услышал знаковое произведение в живом исполнении мастера. Попасть на такие концерты было крайне сложно – билеты раскупались моментально, однако ему посчастливилось на них побывать, и этот опыт сыграл важную роль в его творческом становлении и формировании художественного мышления.

Состоявшийся концерт органично дополнил палитру классических программ сезона. Музыкальные вечера постепенно складываются в единый цикл: коллектив обращается к масштабным симфоническим полотнам, задавая высокую исполнительскую планку. Такие события становятся важным этапом в развитии театра и оркест­ра, расширяя их художественные горизонты и находя живой отклик у слушателей.