Статьи Музыка на склоне гор 23 августа 2022 г. 0:00 Юлия Миленькая В единении с природой под открытым небом в ущелье Аюсай состоялся концерт Казахского национального оркестра народных инструментов им. Курмангазы. Несмотря на резкое понижение температуры в выходные дни, алматинцы отправились в горы не только за свежим воздухом, но и за музыкальными подарками. И не прогадали. Музыканты легендарного оркестра им. Курмангазы восхитили программой выездного концерта. В окружении чарующей природы прозвучали произведения Калдаякова и Бизе, Даулеткерея и Бернстайна, Курмангазы и Хачатуряна, Тлендиева и Брамса. Тучи сгущались над ущельем, но дождь, к счастью, так и не собрался и не омрачил впечатления от прошедшего события. Оригинальными фрагментами горного концерта стали выступления лауреатов международных конкурсов Мольдир Аккасовой с песнями I will survive, My Heart Will Go On из кинофильма «Титаник» и Асхата Урпекова с композициями Ескендира Хасангалиева «Әдемі-ау» и Муслима Магомаева «Синяя вечность». Помимо главного дирижера оркестра, молодого профессионала Абылая Тлепбергена, за дирижерский пульт вставали лауреат международных конкурсов Нарын Кажгали, заслуженный деятель культуры РК Жексен Айсын. Абылай Тлепберген признался, что выступать на такой импровизированной сцене – одно удовольствие. – В выходные дни в ущелье Аюсай и Алма-Арасан особенно много отдыхающих и туристов. Идею проведения такого необычного концерта поддержало руководство визит-центра, – сказал главный дирижер оркестра. Слушателей, нужно сказать, собралось немало. Для удобства тех горожан, кто заранее планировал посетить концерт, курсировали бесплатные автобусы. Многие старались запечатлеть выступление оркестра, и видеоролики получились уникальными, ведь в них все было прекрасно: и картинка, и звук. По словам руководителя визит-центра «Аюсай» Сауле Мусиной, главной задачей организаторов концерта стало объединение людей с целью культурного и экологического просвещения. – И музыка, и природа вдохновляют людей, дают возможность открыть в себе самые лучшие качества. Сегодня на этих прекрасных склонах нашей родной земли звучит прекрасная музыка, – отметила Сауле Мусина. В завершение концерта Казахский национальный оркестр народных инструментов им. Курмангазы представил попурри из любимых и знакомых всем песен Шамши Калдаякова и Асета Бейсеуова. Солистами в финальном выступлении коллектива оказались сами слушатели, отдыхающие визит-центра. Единство, радость и любовь к музыке, традициям, искусству – именно такая атмосфера царила в алматинских горах в эти выходные. – Мы получили большое удовольствие… Одно из произведений было посвящено моему незабвенному другу Батыру Казыбаеву. Это была симфоническая поэма «Махамбет» Нургисы Тлендиева – очень тревожное по интонациям, но произведение высокодуховное, эстетичное, каким был сам Батыр. С нами была Наргуль – сестра Батыра, а также родственники и близкие, – рассказал один из слушателей концерта – президент Академии профилактической медицины, член Американской ассоциации здравоохранения Алмаз Шарман. Он также выразил уверенность в том, что Аюсай будет местом притяжения туристов, а проведение концертных программ в этом прекрасном уголке природы должно стать доброй традицией.