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Музыка на склоне гор
Юлия Миленькая

В единении с природой под открытым небом в ущелье Аюсай состоялся концерт Казахского национального оркестра народных инструментов им. Курмангазы.

Несмотря на резкое понижение температуры в выходные дни, алматинцы отправились в горы не только за свежим воздухом, но и за музыкальными подарками. И не прогадали. Музыканты легендарного оркестра им. Курмангазы восхитили программой выездного концерта. В окружении чарую­щей природы прозвучали произведения Калдаякова и Бизе, Даулеткерея и Бернстайна, Курмангазы и Хачатуряна, Тлендиева и Брамса.

Тучи сгущались над ущельем, но дождь, к счастью, так и не собрался и не омрачил впечатления от прошедшего события.

Оригинальными фрагментами горного концерта стали выступления лауреатов международных конкурсов Мольдир Аккасовой с песнями I will survive, My Heart Will Go On из кинофильма «Титаник» и Асхата Урпекова с композициями Ескендира Хасангалиева «Әдемі-ау» и Муслима Магомае­ва «Синяя вечность».

Помимо главного дирижера оркестра, молодого профессио­нала Абылая Тлепбергена, за дирижерский пульт вставали лауреат международных конкурсов Нарын Кажгали, заслуженный деятель культуры РК Жексен Айсын.

Абылай Тлепберген признался, что выступать на такой импровизированной сцене – одно удовольствие.

– В выходные дни в ущелье Аюсай и Алма-Арасан особенно много отдыхающих и туристов. Идею проведения такого не­обычного концерта поддержало руководство визит-центра, – сказал главный дирижер оркестра.

Слушателей, нужно сказать, собралось немало. Для удобства тех горожан, кто заранее планировал посетить концерт, курсировали бесплатные автобусы. Многие старались запечатлеть выступление оркестра, и видеоролики получились уникальными, ведь в них все было прекрасно: и картинка, и звук.

По словам руководителя визит-центра «Аюсай» Сауле Мусиной, главной задачей организаторов концерта стало объединение людей с целью культурного и экологического просвещения.

– И музыка, и природа вдохновляют людей, дают возможность открыть в себе самые лучшие качества. Сегодня на этих прекрасных склонах нашей родной земли звучит прекрасная музыка, – отметила Сауле Мусина.

В завершение концерта Казахский национальный оркестр народных инструментов им. Курмангазы представил попурри из любимых и знакомых всем песен Шамши Калдаякова и Асета Бейсеуова. Солистами в финальном выступлении коллектива оказались сами слушатели, отдыхающие визит-центра. Единство, радость и любовь к музыке, традициям, искусству – именно такая атмосфера царила в алматинских горах в эти выходные.

– Мы получили большое удовольствие… Одно из произведений было посвящено моему незабвенному другу Батыру Казыбаеву. Это была симфоническая поэма «Махамбет» Нургисы Тлендиева – очень тревожное по интонациям, но произведение высокодуховное, эстетичное, каким был сам Батыр. С нами была ­Наргуль – сестра Батыра, а также родственники и близкие, – рассказал один из слушателей концерта – президент Академии профилактической медицины, член Американской ассоциации здравоохранения Алмаз Шарман.

Он также выразил уверенность в том, что Аюсай будет местом притяжения туристов, а проведение концертных программ в этом прекрасном уголке природы должно стать доб­рой традицией.

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