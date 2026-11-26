В Национальном центральном музее РК в Алматы проходит выс­тавка «Мир музыкальных инструмен­тов». Здесь собрали более 50 инструментов разных народов – от традиционных казахских домбр и кобызов до редких европейских, азиатских и африканских образцов. Выставка организована совместно с Музеем народных музыкальных инструментов им. Ыкыласа.

фото Азамата Хусаинова

Посетители могут рассмотреть инструменты, узнать об истории их появления, особенностях изготовления и звучания. Как отметила главный научный сотрудник отдела антропологии и этнологии Национального центрального музея Галия Темиртон, главная задача проекта – не только показать музейные коллекции, но и сделать их доступными и интересными для широкой аудитории.

– Нам хотелось показать, насколько разнообразно музыкальное наследие народов и как много общего между нашими культурами. Музыка объединяет людей через звуки, связь с природой, мастерство тех, кто создает инструменты, и душу, которую каждый народ вкладывает в свое музыкальное наследие, – подчеркнула она.

Особое место в экспозиции отведено казахским народным инструментам. На этот раз было решено показать прежде всего разнообразие их форм и конструкций, в том числе старинные разновидности домбры, кобыза, шертера, жетыгена, асатаяка... Так, среди экспонатов есть необычный кобыз с зеркальцем, связанный с древними шаманскими традициями.

По словам профессора Казахской национальной консерватории им. Курмангазы Сауле Утегалиевой, интересно проследить и сходство некоторых древних музыкальных инструментов соседних народов.

– К примеру, казахский сыбызгы имеет близкие аналоги. У кыргызов он называется шоор, а у башкир – курай. Играть на них непросто: музыкант извлекает звук с помощью особой техники дыхания. Есть в экспозиции и европейские инструменты: итальянская мандолина, русская балалайка, французская бомбарда, армянский дудук, эстонский каннель. Представлены также монгольский моринхур, индийские и китайские инструменты, африканские ударные, – рассказывает она.

Возле каждого инструмента размещен QR-код, отсканировав который можно услышать его звучание. Цифровые технологии удачно дополняют визуальное знакомство с коллекцией. Посетители также могут взять в руки копии домбр Биржан сала, Абая Кунанбаева и Дины Нурпеисовой.

– В каждом инструменте прослеживается особая связь человека с природой. Дерево, глина, бамбук, кожа и металл в руках мастеров обретают новое звучание. Звонкие флейты, глубокие барабаны и певучие струнные инструменты передают ритмы гор, степей, лесов и пустынь. В них отражаются природная среда, образ жизни и духовное наследие людей, которые их создавали, – объясняет Галия Темиртон.

Сопоставление инструментов разных стран позволяет проследить не только культурные различия, но и общность художественного опыта. Музыка становится своеобразным языком общения, который не требует перевода и помогает лучше понять другую культуру.