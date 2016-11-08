​Музыка, шоколад и яблоки от Алматы

В этом смогли убедиться жители и гости столицы, побывавшие на многочисленных мероприятиях, прошедших в рамках дней Алматы в Астане. А о перспективах развития южной столицы и ее сегодняшнем самочувствии на брифинге в СЦК рассказали заместитель акима Арман Кырыкбаев, руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алмас Мадиев и руководитель Центра развития Алматы Жанна Тулегенова.

– Алматы, сохраняя свой научный, образовательный и культурный потенциал, превратился в финансовый и туристический центр страны, – сказал Арман Кырыкбаев. – Если в начале 90-х он обеспечивал десятую часть ВВП, то сейчас формирует уже пятую часть экономики страны. Не забывают в ­Алматы и об историко-культурном наследии, которое тоже влияет на свое­образие города. Этому следует и единственный в стране театр традиционного искусства «Алатау», открывшийся в мегаполисе в нынешнем году.

Насыщенной была и культурная программа. В Национальном музее открылись мультимедийная выставка «Алматы – золотая колыбель независимости» и фотовыставка об Алматы, а в Национальной библиотеке прошла встреча с известными поэтами. Подарком для астанинцев стал и гала-концерт «Алматы – тәуелсіздіктің алтын бесігі», участие в котором принял эстрадно-симфоничес­кий оркестр Алматы и звезды казах­станской эстрады.

Многолюдно было и во Дворце Мира и Согласия на концерте традиционной музыки «Мәңгілік мұрат» с участием фольклорно-этнографического ансамб­ля «Сазген Сазы» и известных исполнителей.

Не забыли алматинцы и о детях. Для них Государственный театр кукол управления культуры и архивов Алматы показал эпический спектакль «Алтын Адам» и спектакль «Куклы шоу». Кроме того, более 1 000 кг апорта и более 3 000 плиток шоколада привезли гости для воспитанников четырех детских домов Астаны.

Дни Алматы прошли в Астане в рамках республиканской акции «Сильные регионы – сильный Казахстан» и стали своеобразной презентацией города в преддверии 25-летия Независимости страны.