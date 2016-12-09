​Музыка слова

О Валерии Михайлове можно сказать – он наш человек, в том плане, что знает, как достается журналистский хлеб. А еще он талантливый поэт и может предугадать, как «слово наше отзовется», ведь поэтам, как известно, иногда открывается истина.

20 книг стихов и прозы, опубликованные Валерием Михайловым, – это его весомый вклад в отечест­венную литературу. Его документально-публицис­тическая повесть «Великий джут», включенная в школьные хрестоматии, выдержала уже 9 изданий! Эта книга, переведенная на казахский, немецкий и английский языки, пользуется большим спросом за рубежом. А в Москве в серии «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая гвардия» вышли его книги о Михаиле Лермонтове и Евгении Боратынском. В этой же российской серии «Жизнь замечательных людей. Биография продолжается» издана книга о Первом Президенте РК Нурсултане Назарбаеве, написанная совместно с известным политиком и дипломатом Таиром Мансуровым.

Валерий Михайлов – автор и множества прекрасных эссе, таких, например, как «Сердце нараспев» о русском поэте, уроженце Павлодара Павле Васильеве. Проникновенные слова нашел он и о современных российских и казахстанских писателях – Юрии Кузнецове, Абдижамиле Нурпеисове, Кадыре Мырзалиеве, Акиме Тарази и других.

– Мы не случайно поставили сегодня рядом с книгами Валерия Федоровича Михайлова коллективную монографию нашего института, – сказала, открывая встречу, заведующая отделом аналитики и внешних литературных связей Института литературы и искусства им. М. Ауэзова Светлана Ананьева. – В 2004 году впервые была издана антология «Литература народа Казахстана», которая потом дополнялась. Во всех трех ее изданиях представлено творчест­во Валерия Михайлова и как главного редактора журнала «Простор», и как главного редактора газеты «Казахстанская правда», и как поэта, прозаика, литературоведа, исследователя.

В своем выступлении директор Института литературы и искусства им. М. Ауэ­зова, член-корреспондент НАН РК, заслуженный деятель РК Уалихан Калижанов остановился на романе-эссе о Лермонтове «Один меж небом и землей».

– Книга Валерия Михайлова – итог длительного размышления о природе таланта, о предназначении поэта и поэзии, о формировании и раскрытии поэтического дара, о гражданственности как важнейшей части нацио­нального самосознания. Уникальность этой книги в том, что поэт пишет прозой о поэте. А музыка души превращает эту прозу в поэзию, – отметил Уалихан Калижанов.

Надо сказать, что об этой книге Валерия Михайлова, как и о самой фигуре Лермонтова, говорили на встрече многие.

– Обратите внимание, каким глубоким смыслом наполнены год рождения поэта и год его ухода из жизни. Столетие со дня его рождения совпало с началом Первой мировой войны – 1914 год, а столетие со дня смерти, 1941 год, с началом Великой Отечественной. И только 200-летие в 2014 году явилось, по сути, первым масштабным празднованием этого великого поэта и прозаика, – сказала заместитель представителя Россотрудничества в Казахстане, консул Генерального консульства РФ в Алматы Ирина Переверзева. – Большое спасибо вам, Валерий Федорович, за вашу книгу о Михаиле Лермонтове, которая дает возможность каждому из нас по-новому открыть его для себя.

«В Лермонтове, как ни в ком другом из русских поэтов, небо сошлось с землей. Можно только догадываться о том, как это произошло, но итог съединения, соития, сплава невозможно не ощутить: обаяние, магнетизм Лермонтова столь велики, что не тают с годами, река времен словно бы в задумчивости обтекает этот могучий, дышащий тайною жизнью утес. Теперь, по прошествии двух веков, очевидно, что Лермонтов – непреходящая, неизъяснимой притягательности и глубины тайна русской литературы, русской жизни и русской души.»

Прочитав эти строки из книги Валерия Федоровича о Лермонтове «Один меж небом и землей», Светлана Ананьева сообщила, что роман был признан лучшей книгой о Лермонтове 2013 года. Он был презентован в Тарханах, мемориальном музее поэта, и удостоен Лермонтовской премии.

– Низкий поклон вам, Валерий Федорович, за то, что вы по-новому прочитали творчество Лермонтова, Боратынского, а теперь, насколько я знаю, перечитываете Николая Заболоцкого, – сказала она.

Передавая в дар Национальной библиотеке свои книги, Валерий Михайлов отметил огромную роль, какую играют библиотека в жизни общества:

– Мне было лет 16 или 17, когда я впервые пришел в эту библиотеку, которая тогда называлась публичной и носила имя Пушкина. Помню, мне нужна была маленькая книжка, вышедшая очень небольшим тиражом в Калуге, и я ее здесь нашел. Вообще, библиотека – это средоточие всего самого полезного и самого духовного, что было придумано людьми. Недаром все реакционные личности, которые были в истории, первым делом сжигали библиотеки. У Рэя Брэдбери есть фантастический роман «451 градус по Фаренгейту», где рассказывается, как тиранический режим уничтожает книги. 451 градус по Фаренгейту – это температура воспламенения бумаги. Мне доводилось бывать в библиотечном зале Британского национального музея, и я там видел множество старинных книг, которые создавались десятилетиями, – огромные, в кожаных переплетах, их обложки инкрустированы драгоценными камнями, над ними работали лучшие писцы и художники… Я убежден, что книга никогда не умрет, она всегда будет. Для меня самая главная книга – это мой последний, 16-й по счету, сборник избранных стихов «Дымящийся свиток», вышедший в известной серии «Золотой жираф» издательства «Молодая гвардия». Считается, что стихи пишут в юности, но есть такие чудаки, которые пишут их и после того, как молодость прошла. К ним отношусь и я.

В числе других книг Валерий Михайлов передал в дар Национальной библиотеке подарочное издание биографий великих поэтов – «Пушкин. Лермонтов. Тютчев» из серии «Поэтическая Россия». Автор тома о Пушкине Николай Скатов, о Тютчеве – Вадим Кожинов, Лермонтов – авторство Валерия Михайлова.

– Это уже 4-е издание книги о Лермонтове. А недавно мне позвонили из издательства «Молодая гвардия» и спросили, не против ли я, если книгу о Нурсултане Назарбаеве, написанную в соавторстве с Таиром Мансуровым, включат в подарочное издание о Казахстане, где будут представлены три биографии выдающихся исторических личностей – Чокана Валиханова, Абая Кунанбаева и Нурсултана Назарбаева. Планируется, что этот трехтомник выйдет к лету следующего года. Кстати сказать, Казахстан станет первым из бывших союзных республик, представленных подобным изданием в Москве, – пояснил Валерий Михайлов.

Отвечая на вопросы, он отметил и такое, значимое для него, совпадение – день его творческой встречи в библиотеке совпал с днем рождения его отца, Федора Прокофьевича Михайлова, талантливого журналиста, легендарного редактора «Казахстанской правды», которому исполнилось бы 95 лет.

– Отец родился в Новгородской области на границе с Украиной. Я бывал в его селе, оно было большим до великого джута, который коснулся не только Казахстана, но и всего Советского Союза. Оба моих деда – Прокофий со стороны отца и Иван со стороны матери – были высланы из родных мест в голые казахские степи в период коллективизации. Рыли землянки под охраной, отмечались в комендатуре – это была тюрьма под открытым небом, – рассказал Валерий Михайлов. – Возле Караганды образовалось несколько спецпоселков, а кругом – степь да редкие здания контор шахт, в которых, как и на строительстве города, главной рабочей силой стали спецпереселенцы и заключенные. Многие мои родственники не смогли пережить эти тяжелые годы. Например, в семье деда Прокофия пятеро приехали, остались лишь двое. Умерла бабушка Марина и младшие папины братик и сестра. А мамина мама умерла еще до раскулачивания, но деда не пощадили – выслали с малолетними детьми… И моя мама тоже оказалась в Караганде.

Присутствовавший на встрече известный казахский поэт, лауреат Государственной премии РК Иранбек Гаип прочитал несколько стихотворений Валерия Михайлова, переведенных им на казахский язык.

– Верите ли вы в божий промысел? – спросили у Валерия Михайлова.

– Верю, – ответил он. – Я сейчас занимаюсь творчеством Николая Заболоцкого, у него был близкий друг, поэт огромнейшего таланта, не похожий ни на кого – Александр Введенский, у которого есть поэма, написанная в молодости, где такие слова – «Кругом повсюду Бог». По своей темноте мы просто этого не замечаем, а вот если бы были не так греховны и повнимательнее, то заметили бы, что все наши действия и поступки диктуются свыше. В русском языке есть слово, которого нет ни в одном другом языке – совесть. Со – это прис­тавка, весть – это божья весть. Поэтому совесть – и есть божье слово, которое вложено в каждого из нас, даже если человек атеист или богоборец. И это божественное начало определяет наши поступки, отмечая все хорошее и все дурное... В результате каждому воздается по заслугам. Вообще, человек – это огромный мир, большая тайна, которую полностью раскрыть практически невозможно. Но прикоснуться к этой тайне всегда интересно.