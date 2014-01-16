Музыка цвета

О многогранной фигуре мастера говорили представители музея, Союза художников РК, искусствоведы. Многочисленные гости – коллеги, друзья, ценители творчества – преподносили ему не только букеты цветов и памятные подарки: под сводами музея звучали слова признательности за благородный труд художника-учителя.
– Изобразительное искусство Сабура Мамбеева имеет свои особенности, – отметил председатель правления Союза художников РК Байтурсын Умарбеков. – Будучи классиком казахского искусства, он привнес новое видение мира в сформировавшееся искусство Казахстана советского периода. Мягкий лиризм, собственный цветовой строй художника созвучен с тонким литературным языком Габита Мусрепова, оперной музыкой Мукана Тулебаева. Творчество Мамбеева в казахской культуре трудно переоценить. К тому же он не только мастер кисти, но прекрасный рассказчик, эрудит, высокого ранга интеллектуал, и беседовать с ним – одно удовольствие.
Примечательно, что за все годы плодотворной работы это первая персональная выставка мэтра. По словам Б. Умарбекова, многие молодые художники грешат тем, что занимаются организацией собственных выставок, не заботясь мыслью, что первично – творчество, накопление опыта и знаний о мировом и национальном искусстве. С мнением казахстанских художников перекликаются слова узбекских друзей: «Обладая особым колоритом и стилем, цельным поэтическим восприятием мира, Сабур Мамбеев выразил лучшие черты современников и передал профессионализм ученикам». Это слова из поздравления искусствоведа Эльмиры Ахмедовой, дочери известного художника Узбекистана Рахима Ахмедова. Как вспоминает искусствовед Баян Барманкулова, «в 1965 году я защищала диплом на тему творчества Сабура Мамбеева, а спустя почти полвека написала статью в юбилейный каталог. Это счастье – писать о настоящем живописце, который в свои 85 сохраняет понимание, что нет предела познанию цвета».
– Папа, будучи большим общественным деятелем, мечтал о новых горизонтах творчества, – сказала дочь художника Жанар Мамбеева. – Нынешняя выставка венчает тридцатилетний опыт проб и ошибок, беспокойных творческих исканий.
Сабур Мамбеев, принадлежащий к плеяде мастеров, получивших художественное образование в вузах Ленинграда и Москвы в конце 40-х – начале 50-х, неоднократно избирался председателем Союза художников Казахстана. «Я родился в семье учителя, – пишет он в «Беседе с дочерьми Жанар и Айшой» (статья «Мои университеты», каталог), – мой дедушка был образованным человеком, знал шесть языков и детям дал отличное образование. Я всегда что-то рисовал. В 10 лет пошел в изокружок Алматинского дома пионеров. Нас знакомили с предметами национального быта и казахским орнаментом. Мне это очень нравилось. Потом стали переходить к человеку. Я очень любил рисовать человека. Поэтому мне так близки портреты Валентина Серова, картины Василия Сурикова, Ильи Репина, яркая живопись Константина Коровина. Я благоговел перед шедеврами мировой живописи в Эрмитаже. Мне близок Тициан, Рембрандт, Микеланджело, Рафаэль. Я еще тогда понял: нужно учиться, учиться и учиться».
В день открытия посетители увидели более пятидесяти работ из фондов музея, частного собрания Нурлана Смагулова, произведения, являющиеся собственностью автора, и получили истинное наслаждение от созерцания высокого искусства.
Наталья ВАЛУЙСКАЯ, Алматы
фото Юрия БЕККЕРА