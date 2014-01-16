Музыка цвета

Культура
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01 О многогранной фигуре мастера говорили представители музея, Сою­за художников РК, искусствоведы. Многочисленные гости – коллеги, друзья, ценители творчества – преподносили ему не только букеты цветов и памятные подарки: под сводами музея звучали слова признательности за благородный труд художника-учителя. 

– Изобразительное искусство Сабура Мамбеева имеет свои особенности, – отметил председатель правления Союза художников РК Байтурсын Умарбеков. – Будучи классиком казахского искусства, он привнес новое видение мира в сформировавшееся искусство Казахстана советского периода. Мягкий лиризм, собственный цветовой строй художника созвучен с тонким литературным языком Габита Мусрепова, оперной музыкой Мукана Тулебаева. Творчество Мамбее­ва в казахской культуре трудно переоценить. К тому же он не только мастер кисти, но прекрасный рассказчик, эрудит, высокого ранга интеллектуал, и беседовать с ним – одно удовольствие. 

Примечательно, что за все годы плодотворной работы это первая персональная выставка мэтра. По словам Б. Умарбекова, многие молодые художники грешат тем, что занимаются организа­цией собственных выставок, не заботясь мыслью, что первично – творчество, накопление опыта и знаний о мировом и национальном искусстве. С мнением казахстанских художников перекликаются слова узбекских друзей: «Обладая особым колоритом и стилем, цельным поэтическим восприятием мира, Сабур Мамбеев выразил лучшие черты современников и передал профессионализм ученикам». Это слова из поздравления искусствоведа Эльмиры Ахмедовой, дочери известного художника Узбекистана Рахима Ахмедова. Как вспоминает искусствовед Баян Барманкулова, «в 1965 году я защищала диплом на тему творчества Сабура Мамбее­ва, а спустя почти полвека написала статью в юбилейный каталог. Это счастье – писать о настоящем живописце, который в свои 85 сохраняет понимание, что нет предела познанию цвета».

28 – Папа, будучи большим общест­венным деятелем, мечтал о новых горизонтах творчества, – сказала дочь художника Жанар Мамбеева. – Нынешняя выставка венчает тридцатилетний опыт проб и ошибок, беспокойных творческих исканий. 

Сабур Мамбеев, принадлежащий к плеяде мастеров, получивших художественное образование в вузах Ленинграда и Москвы в конце 40-х – начале 50-х, неоднократно избирался председателем Союза художников Казахстана. «Я родился в семье учителя, – пишет он в «Беседе с дочерьми Жанар и Айшой» (статья «Мои университеты», каталог), – мой дедушка был образованным человеком, знал шесть языков и детям дал отличное образование. Я всегда что-то рисовал. В 10 лет пошел в изокружок Алматинского дома пионеров. Нас знакомили с предметами национального быта и казахским орнаментом. Мне это очень нравилось. Потом стали переходить к человеку. Я очень любил рисовать человека. Поэтому мне так близки портреты Валентина Серова, картины Василия Сурикова, Ильи Репина, яркая живопись Константина Коровина. Я благоговел перед шедеврами мировой живописи в Эрмитаже. Мне близок Тициан, Ремб­рандт, Микеланджело, Рафаэль. Я еще тогда понял: нужно учиться, учиться и учиться». 

В день открытия посетители увидели более пятидесяти работ из фондов музея, частного собрания Нурлана Смагулова, произведения, являющиеся собственностью автора, и получили истинное наслаждение от созерцания высокого искусства.

Наталья ВАЛУЙСКАЯ, Алматы
 фото Юрия БЕККЕРА

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