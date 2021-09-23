​Музыка Вселенной

802
Юлия Миленькая

Звуками величественной кинематографической симфонии под названием Mission to Mars на протяжении нескольких репетиционных недель были наполнены стены филармонии. Эта музыка волнующая, торжественная, гармоничная, а потому понятная для восприя­тия. Слушатель, даже на пару минут получивший возможность «встретиться» с новым произведением, осознает, что имеет дело с ярким, оригинальным, фундаментальным музыкальным полотном.

Космическая симфония соз­дана интернациональным сос­тавом современных молодых композиторов: Колтоном Лестером (США – Великобритания), Ханой Бухрис (Тунис), Ибрагимом Аль Джунаиби (ОАЭ) и Кайзадом Пателем (Индия). Mission to Mars исполняют два крупных и знаковых для Казахстана музыкальных коллектива – Государственный академический симфонический оркестр РК и Государственная хоровая капелла им. Б. Байкадамова. Художественным руководителем и главным дирижером нового проекта выступает заслуженный деятель Казахстана Марат Бисенгалиев.

Проект инициирован Da Coda Musiqaa при поддержке Культурного фонда Абу-Даби ОАЭ, где имя и творчество Марата Бисенгалиева хорошо известно и пользуется огромной популярностью.

Как известно, 20 июля 2020 года с космодрома на японском острове Танэгасима был успешно запущен к Марсу с помощью ракеты-носителя H-IIA космический зонд Al Amal («Надежда»). Он разработан и создан арабскими учеными и инженерами. Собственно, это событие и послужило началом большого творческого проекта, который объединил музыкантов разных стран.

– Я мог бы записать это произ­ведение с любым оркест­ром в любой части мира, но посчитал, что будет правильно записать его именно на родине, – отметил Марат Бисенгалиев. – Спонсоры согласились, чтобы мировая премьера состоялась тоже в Казахстане. Пандемия, которая внесла изменения в разные сферы нашей жизни, скорректировала и работу представителей мира искусства. Вот и сценическая рассадка музыкантов в этом проекте осуществляется по определенным правилам – с соблюдением социальной дис­танции. Основной состав оркест­ра располагается на балконе, мужской и женский составы капеллы также на балконе в правом и левом углах, группа деревянных духовых инструментов занимает мес­то в ложах. На самой сцене властвуют орган и Марат Бисенгалиев, который руководит музыкантами, находясь лицом к публике.

– Эффект от такой нестандартной рассадки музыкантов превзошел все мои ожидания, – сказал Марат. – Этот квадрозвук по-настоящему захватывает!

Стоит отметить, что в произ­ведении звучат и казахские народные инструменты – сыбызгы, сазсырнай, домбра, дауыл­паз. Участниками премьеры будут Серик Нурмолдаев (сыбызгы), возглавляющий Казахскую государственную филармонию им. Жамбыла, лау­реат международных конкурсов Меруерт Мусрали (вокал). Во второй части концертной программы 23 и 24 сентября прозвучат известные произведения британского композитора Карла Дженкинса, с которым Марат Бисенгалиев сотрудничает уже долгое время.

Победы на турнире Alem Cup
Усилен контроль за оружейными магазинами
Исторический рывок в Индиан-Уэллсе
Весна начинается с рукопожатия
Проверка на прочность
Сцена, где можно хлопать и топать
Серебряный шар – у Кошкина
Мост между поколениями
В роддом – сквозь метель и снежные заносы
Вместе создаем экологичное будущее!
ДК на селе создает настроение
В помощь новорожденным
Полицейские спасли жизнь водителю
Ресторанный променад
Вернуться, чтобы изменить жизнь к лучшему
Национальный проект меняет архитектуру школьного обучения
Ориентир на устойчивый приток капитала
Не диктовать правила, а предлагать инструменты
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Уна и Муфаса берут след
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В аэропорту Шымкента построят центр авиационно-технического обслуживания
Какая погода будет в Казахстане 7-9 марта
В Астане волонтеры и сотрудники районного акимата дарили женщинам цветы
В Алматы открылся уникальный Музей роботов
Дубайское золото подешевело из-за конфликта на Ближнем Востоке - Bloomberg
Kazakhstan Tomiris: победа степных амазонок
В СКО готовятся к паводку
Государственные награды от имени Президента вручены в честь 8 Марта
«Как много девушек хороших...»
Ближе к зрителю
Цифровое пространство станет безопаснее
«Мама, я тебя люблю!»
Елена Рыбакина с трудом обыграла 43-ю ракетку мира на турнире в США
Ни одного правонарушения за год
Open Air концерт пройдет в Астане 8 марта
Признание научных достижений
Новая Конституция укрепит институт семьи
Аида Балаева поздравила с Международным женским днем
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
Обманутые жители Талгара борются за свои права
В Конаеве начали строить КОС
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Дрова и уголь будут под запретом
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха

