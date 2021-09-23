Звуками величественной кинематографической симфонии под названием Mission to Mars на протяжении нескольких репетиционных недель были наполнены стены филармонии. Эта музыка волнующая, торжественная, гармоничная, а потому понятная для восприя­тия. Слушатель, даже на пару минут получивший возможность «встретиться» с новым произведением, осознает, что имеет дело с ярким, оригинальным, фундаментальным музыкальным полотном.

Космическая симфония соз­дана интернациональным сос­тавом современных молодых композиторов: Колтоном Лестером (США – Великобритания), Ханой Бухрис (Тунис), Ибрагимом Аль Джунаиби (ОАЭ) и Кайзадом Пателем (Индия). Mission to Mars исполняют два крупных и знаковых для Казахстана музыкальных коллектива – Государственный академический симфонический оркестр РК и Государственная хоровая капелла им. Б. Байкадамова. Художественным руководителем и главным дирижером нового проекта выступает заслуженный деятель Казахстана Марат Бисенгалиев.

Проект инициирован Da Coda Musiqaa при поддержке Культурного фонда Абу-Даби ОАЭ, где имя и творчество Марата Бисенгалиева хорошо известно и пользуется огромной популярностью.

Как известно, 20 июля 2020 года с космодрома на японском острове Танэгасима был успешно запущен к Марсу с помощью ракеты-носителя H-IIA космический зонд Al Amal («Надежда»). Он разработан и создан арабскими учеными и инженерами. Собственно, это событие и послужило началом большого творческого проекта, который объединил музыкантов разных стран.

– Я мог бы записать это произ­ведение с любым оркест­ром в любой части мира, но посчитал, что будет правильно записать его именно на родине, – отметил Марат Бисенгалиев. – Спонсоры согласились, чтобы мировая премьера состоялась тоже в Казахстане. Пандемия, которая внесла изменения в разные сферы нашей жизни, скорректировала и работу представителей мира искусства. Вот и сценическая рассадка музыкантов в этом проекте осуществляется по определенным правилам – с соблюдением социальной дис­танции. Основной состав оркест­ра располагается на балконе, мужской и женский составы капеллы также на балконе в правом и левом углах, группа деревянных духовых инструментов занимает мес­то в ложах. На самой сцене властвуют орган и Марат Бисенгалиев, который руководит музыкантами, находясь лицом к публике.

– Эффект от такой нестандартной рассадки музыкантов превзошел все мои ожидания, – сказал Марат. – Этот квадрозвук по-настоящему захватывает!

Стоит отметить, что в произ­ведении звучат и казахские народные инструменты – сыбызгы, сазсырнай, домбра, дауыл­паз. Участниками премьеры будут Серик Нурмолдаев (сыбызгы), возглавляющий Казахскую государственную филармонию им. Жамбыла, лау­реат международных конкурсов Меруерт Мусрали (вокал). Во второй части концертной программы 23 и 24 сентября прозвучат известные произведения британского композитора Карла Дженкинса, с которым Марат Бисенгалиев сотрудничает уже долгое время.