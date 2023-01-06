Музыка ярких моментов

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Елена Левкович

В столице доброй традицией становятся джазовые вечера.

Джаз – натура непростая, о чем с удовольствием говорят и сами его исполнители. «Музыка для интеллектуалов» – уверенно добавляют они, определяя себя тем самым к особой касте. Но это не выглядит высокомерием: джаз действительно очень своеобразен, но тем крепче с ним роман.

Влюбить жителей столицы в джазовую музыку решили в ЦКЗ «Qazaqconcert». Теперь на регулярной основе в течение года в ЦКЗ будут проходить «Вечера джаза» – программа с участием как начинающих артистов, так и мастеров этого жанра.

В предновогодние дни на джазовый концерт удалось попасть и мне. Признаюсь честно: поклонницей джаза не была никогда, мой максимум – восхищение кинокартиной «В джазе только девушки» с несравненной Мэрилин Монро и ее «подругами». Королей джаза знаю (кто же не знает великого Луи Армстронга?), ритмы угадаю безошибочно, но вот просто не мое. Но вместе с тем шла на вечер с любопытством: одно дело – «классическое» фортепиано, под звуки которого и всплакнуть не лишнее, и совсем другое – дерзкий джаз. А вдруг мне понравится?

Мне понравилось. Говорю это с полной уверенностью, потому что за весь концерт я не испытала ни разочарования, ни желания уйти. И дело не только в самой музыке.

В тот вечер на сцене выступали действительно классные джазовые исполнители: композитор, пианист Адильжан Толыкпаев, подающий очень большие на­дежды барабанщик Дастан Дюйсенбаев, контрабасист Анатолий Якушкин, певицы Салтанат Мендыгалиева, Гульнар Кошенова.

Знаковая черта джаза – взаимосвязь с публикой. Джазовый концерт не может быть сухим, отстраненным, иначе это не джаз; слушатели должны быть вовлечены, сопричастны к происходящему на сцене. В этом плане замечательно отработала с залом Жанна Орынбасарова, которая в считанные минуты «распела» зал: пару напевов – и зрители втянулись в ритм пес­ни. Певица призналась: она в буквальном смысле с корабля – на бал, прилетела из Алматы – и сразу на сцену, без репетиций и подготовки.

«Зажгла» в этот вечер и Айжан Нурмагамбетова. Ее появление на сцене стало настоящим сюрпризом и подарком для ценителей джаза.

– Выступали до меня все люди молодые, а тут вышел мамонт. Или динозавр, – шутливо отрекомендовала себя певица. – Я спою песню из репертуара «бабушки» джаза – великой Эллы Фицджеральд.

Признаться, харизма у джазового «динозавра» – будь здоров. Уже после концерта, позируя для совместного фото (одна из изюминок джазовых вечеров), удалось перекинуться с исполнительницей парой слов.

– Спасибо Вам за выступление! Так здорово, так драйвово, так празднично! – я была искренна.

– Правда хорошо получилось? Понравилось? У нас всего одна репетиция была, тоже только вот прилетела, – Айжан Кабду­алиевна сияла ярче звезд в своем концертном наряде.

Получилось не просто хорошо, а замечательно – наверное, на настроение вечера повлиял и приближающийся на тот момент Новый год. Хотя, думается, джаз заводит и без праздников.

– Джаз предполагает импровизацию, он ловит и передает те ярчайшие моменты, которые испытывает человек. И мы рады, что с каждым концертом желающих поймать эти моменты становится все больше и больше, – заслуженный деятель РК Серик Еркимбеков, ведущий вечера, не раз отметил эту особенность джаза, пообещав, что каждый новый концерт будет дарить все больше и больше эмоций и сюрпризов.

Надеются в «Qazaqconcert», что у них приживется и еще одна джазовая традиция – тематические лекции для детей. Перед новогодними праздниками уже прошел пробный «урок», лектором стал вышеупомянутый Адильжан Толыкпаев, талант­ливейший композитор, музыкант-мультиинструменталист, художественный руководитель группы Saz & soul.

Сам Адильжан «заболел» джазом еще в 12 лет и из амплуа классического пианиста и скрипача с удовольствием «нырнул» в водоворот джазовых ритмов. Джаз для него – свобода и независимость, возможность через музыку выразить настроение.

Но признается: таких, как он, одержимых этой музыкой, – по пальцам пересчитать, не популярно у нас это направление.

– Безусловно, у меня есть друзья, коллеги, которых я «заразил» джазом. Есть и последователи, и талантов хватает на этом поприще. Но джаз – музыка специфичная, для многих чуждая, и те же талантливые джазмены, дабы заработать, вынуждены играть на тоях то, что пользуется спросом у публики. Да и у учеников откуда взяться этому интересу? В музыкальных школах, вузах нет джазовых отделений, – говорит Адильжан.

Тем не менее есть у Адильжана свои ученики, которые так же, как и он в свое время, влюбились в джаз. Вот и решили увеличить количество влюбленных с помощью лекций: кто знает, вдруг среди пришедших окажется мальчик или девочка, глаза и сердце которых загорятся при звуках джаза?

Что вполне реально. Чисто случайно на том самом концерте оказалась соседкой мамы и сына. Разговорились до начала представления, выяснилось, что Нурсалим Мейрбеков – горячий поклонник джаза, и не просто слушатель, а сам саксофонист!

– Он с раннего детства музыкой увлекался, в восемь лет решили заняться всерьез, выбор пал на саксофон, – рассказала мама мальчика Алма. – Сейчас учится в четвертом классе музыкальной школы, помимо саксофона играет на фортепиано.

На вопрос, трудно ли заниматься на таком редком инструменте, Нурсалим ответил отрицательно: играть несложно, в день на репетиции уходит примерно час времени.

– Играю в основном пока учебную программу, если что-то самостоятельно подбираю, то это обычно мелодии из фильмов и мультфильмов, – рассказал мальчик.

Будет ли от лекций толк – покажет время. По словам Адильжана Толыкпаева, благом станет уже и то, что дети, пришедшие на лекции, узнают чуточку больше о музыкальных направлениях, хотя бы на время оторвутся от попсовой «жвачки», которая льется со всех сторон, перебивая интерес к настоящей музыке.

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