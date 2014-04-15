Музыкальная «Эволюция»

На открытии фестиваля министр культуры РК Арыстанбек Мухамедиулы поблагодарил его организаторов, в качестве которых выступили посольства Швейцарии и Австрии, а также Гете-Институт в Казахстане, и участников за прекрасный праздник музыки и культуры.

– Казахстан выступает как связующая нить между культурами, объединяет все – от звучания инструментов древних номадов до уникальных музыкальных жанров западного мира, – отметил министр. – И в нашей стране созданы все условия для развития музыкального искусства во всем его многообразии.

Зарубежных гостей на фестивале представляли главы дипломатических миссий стран, откуда прибыли джазмены. Так, посол Швейцарии Мауро Рейна презентовал столичной публике известное трио Frank Salis H3О. Любимый инструмент лидера группы Фрэнка Салиса – орган Хаммонда, два других участника – Оливье Савой и Марко Невано – играют, соответственно, на ударных и саксофоне. С первых аккордов настроив слушателей на энергию и позитив, они сорвали овации, покорив публику сплавом джаза и блюза. Посол Австрии Вольфганг Баняй представил девичий квартет Марии Саламон. Молодые, но уже именитые артистки, участницы множества фестивалей в Европе, исполняют исключительно свои собственные композиции, и их авторский стиль также пришелся астанинцам по душе. Важно отметить, что выступления швейцарской группы были организованы в рамках празднования недели Франкофонии в Казахстане, а австрийских музыкантов – в рамках Года культуры Австрии в нашей стране.

Не менее ярким получился и второй день фестиваля. Состоялся концерт казахстанских джазовых музыкантов и исполнителей – бигбэнда Казахского национального университета искусств, певиц Lady Jazz и Марал Ками. Кроме того, оба творческих вечера прошли с участием артистов Государственного театра Astana Ballet, привнесших в общий праздник непередаваемый национальный колорит. А завершился фестиваль в лучших традициях джазовых выступлений. Швейцарское трио Фрэнка Салиса, австрийский квартет Марии Саламон, немецкий ансамбль Хуго Зигмета и казахстанский бигбэнд КазНУИ устроили фееричный джем-сейшн, который поставил в празднике не точку, а восклицательный знак.

Юлия МАГЕР

фото Игоря БУРГАНДИНОВА