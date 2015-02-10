Музыкальная семья Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе

Она – коренная актюбинка, из простой рабочей семьи. Мама Елены Екатерина Андреевна работала в свое время бригадиром на закройном участке на трикотажной фабрике. Папа Василий Григорьевич – механиком на кондитерской. Так сложилось, что их судьбы когда-то свел тоже степной город на западе страны. А много-много лет назад – и их родителей.

– Мои бабушка и дедушка – переселенцы, – рассказывает Елена Васильевна. – Точнее, их выслали в казахские степи в годы Столыпинской реформы. Без документов, без средств к существованию две польские семьи оказались тогда в местечке Маржанбулак. Если бы не поддержка коренного населения, трудно представить, как бы они выжили. Им даже запрещалось произносить, кто они по своей национальной принадлежности.

Но бабушка, как рассказывала детям мама Елены, вопреки всем запретам всегда говорила: «Я пани». Печь в их домике была разукрашенная, с цветочками – по-польски. Словом, в нелегкие времена бабушка оставалась хранительницей национальных традиций, семейных ценностей, воспитывая на них своих детей и внуков, чтобы они не забывали свои корни. Любовь к музыке, пению – это тоже от нее, деда, а также от папы и мамы. Их семью в селении по праву называли музыкальной.

В 9 лет, вспоминает Елена Васильевна, ее отец принес домой гармонь и сказал: «Будете учиться». На клавишах нарисовали ноты и играли. Пели все. На разных языках, ведь у Елены папа по национальности украинец, мать – полька. Тем самым практически неплохо изучила оба языка. А тесное общение с соседями-казахами помогло легко освоить и государственный, исполнять задушевные песни на казахском. В доме со временем три-четыре гармони имели.

В школе пела в хоре, позже участвовала в вокально-инструментальном ансамбле, в драмкружке. Наряду с пением Елена играет на гармони и фортепиано, хотя по образованию она педагог-психолог. Муж Николай Иванович к музыке тоже не равнодушен. По профессии он автослесарь. В родителей пошли и сыновья. Старший, Никита, играет на гитаре, хорошо поет. Между тем он чемпион РК в своей возрастной категории по каратэ-до, окончил педагогический институт, программист. Младший, Илья, – выпускник музыкальной школы по фортепиано. Сейчас оканчивает колледж, учится на духовом отделении, мечтает поступить в консерваторию в Алматы. Он играет на восьми инструментах: флейте, трубе, гитаре, аккордеоне, гармони, фортепиано, саксофоне. В его репертуаре казахские попурри, современная музыка. Он участвовал в телевизионном шоу «Аймақтар аламаны» в Астане, затем – в «Жулдызды сәт» в Алматы. Был финалистом. Потом принимал участие в фестивале польской песни. Получил из рук посла Польши в РК почетную грамоту. Выступает Илья на благотворительных мероприятиях в Доме престарелых, больницах, в День инвалида. А в Доме дружбы его вообще называют... зажигалкой. Подбирают ему весь репертуар его друзья. На фестивале языков он спел казахскую песню «Есіл ағады». Настолько «зажег» слушателей, что весь зал пел с ним вместе. Он пел тогда с перевязанными, перебинтованными руками. До этого Илья перенес тяжелую операцию на пальцах рук, и мало кто верил, что он сможет вновь вернуться на сцену, а позже сыграть и на любимом саксофоне.

Эта трагическая история в свое время всполошила весь город. В 2010 году в январе какие-то отморозки ограбили и бросили талантливого музыканта избитым на морозе. С тяжелыми обморожениями он попадет в больницу. Потребуются затем сложные операции в городе Кургане, в Илизаровском центре. Помощь семье Цибульских окажет тогда, можно сказать, весь город – местные исполнительные органы, общественность. И произошло чудо, врачи спасли пальцы музыканту.

– Я думала, что не переживу эту трагедию, и лишь помощь близких, родных, незнакомых людей самых разных нацио­нальностей вселила в нас веру и силу, – вспоминает Елена Васильевна. – Нас не оставили с бедой наедине. Мы ощутили искреннее сопереживание. Не в этом ли кроется наш добрый казахстанский менталитет, чего нет там, на чужбине?

На исторической родине Е. Цибульская была дважды. Конечно, все красиво, но, говорит, дома все равно лучше. Немного там побыла и сразу назад захотела. Оказывается, есть такое заболевание – ностальгия, от которого мир становится немил. Только об одном думаешь: быстрее бы солнце казахстанское, степи широкие увидеть. И когда пересекаешь свою границу, думаешь: краше этой земли нет на свете.

Как член АНК Елена Васильевна не раз выезжала на различные встречи, форумы в Астану. Говорит, что сама атмосфера, дух ассамблеи, встреча с Президентом всегда заряжают энергией, вдохновляют на плодотворную работу. А ее у польского этнокультурного объединения непочатый край. Совместно с 18 ЭКО области оно направляет усилия на то, чтобы и дальше укреплять в обществе толерантность, мир и согласие. Не так давно национальные костюмы заказали в Костанае, кабинет оборудовали в Доме дружбы, активно готовятся члены объединения к проведению ряда мероприятий, посвященных Году Ассамблеи народа Казахстана.

Сегодня в области проживает более трех сотен поляков. В самом ЭКО насчитывается около 80 человек. Действует при нем свой ансамбль «Светлячок». В его репертуаре – песни на самых разных языках. А музыкальная семья Цибульских в нем один из главных участников. Поддерживает ЭКО тесные контакты и с исторической родиной. Правда, уезжать туда сегодня никто не помышляет. В «Святло» твердо говорят:

– Мы живем в уникальной многонациональной стране и совместными усилиями вносим свою лепту в укрепление межнационального согласия, процветание нашей суверенной республики. Мы разной национальности, но у нас общая судьба, общие корни, у нас единая цель – Мәңгілік Ел!