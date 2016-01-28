Музыкальное наследие

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Тираж сборника – 1 000 экземпляров. В нем собраны произведения великих жырау и народных композиторов Асана Кайгы, Монке Тлеуулы, Шернияза Жарылгасулы, Актана Керейулы, Сарышолака Боранбайулы, Аубакира Кердери, Сары Батакулы, Кызыл Турдалыулы, Танирбергена Молдабай, Нурпеиса Байганина.

По словам Елубая Кенжалиева, директора Областной филармонии им. Г. Жубановой, где и состоялась презентация аудиоальбома, наши великие предки оставили огромное творческое наследие. В выпуске сборника весомую поддержку оказало руководство области. В альбоме – кюи великого Казангапа, а также традиционные народные песни, кюи в исполнении местных мастеров. В него вошли и песни одного из основоположников современной казахской музыки, композитора Ахмета Жубанова, композитора Каиргали Кожанбаева, произведения акына Бакира Тажибаева, песни, написанные на слова видных поэтов-земляков Куандыка Шангытбаева, Саги Жиенбаева, Мейрхана Акдаулетулы, Ертая Ашыкбаева и других известных местных авторов.

Как отметил общественный деятель Еркин Курманбеков, выпуск сборника является важным событием в жизни не только региона, но и всей страны. Примечательно, что это произошло в знаменательное для страны время – в год 25-летия Независимости. На презентации местными мастерами искусств были исполнены терме, кюи, народные песни. Один из кюев исполнил сын великого казахского акына Нурпеиса Байганина – Момын.