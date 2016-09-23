Встреча ректора с общественностью прошла в ГАТОБ им. Абая. Атмосфера праздника искусства возникала уже на входе, перед зданием театра, где под открытым небом звучала музыка оркестра Биг-Бэнд под управлением преподавателя академии Артура Оренбургского. А в фойе разместилась выставка «Мәңгілік Ел»: на фоне гобеленов и картин звучала музыка студенческого фольклорного ансамбля «Алатау».

Начался концерт с захватывающего зрелищного номера, в котором были бой боевых барабанов и батыры в древних костюмах (работа преподавателя Муслима Жумагалиева). Особенным подарком стал уникальный дуэт великой Бибигуль Тулегеновой и прекрасной Толкын Забировой! Нежно, трепетно и проникновенно они спели одну из самых любимых в народе песен «Көктем-вальс» из легендарного фильма «Наш милый доктор». Безмерный талант легендарных певиц поистине восхищал.

К удачным сценическим находкам нужно отнести и хореографическую постановку «Умирающий лебедь» на музыку Сен-Санса, и номер с пантомимой, аккордеоном и саксофоном «Под небом Парижа». А также попурри на тему ретро-Алматы. Все это музыкальное пиршество сопровождалось показом анимационного фильма, посвященного 1 000-летию Алматы, сделанного студентами КазНАИ. Диапазон выступлений на отчетном концерте оказался необычайно широк – от анимации до цирковых номеров, в итоге были представлены все виды искусства.

В своем выступлении ректор отметила, что успешно завершен очередной этап, который был наполнен творческими свершениями, созидательным трудом и вдохновенным служением искусству всего коллектива КазНАИ. Бибигуль Нургалиевна подчеркнула, что «нас окрыляет неустанная забота, всемерная поддержка и искренняя любовь Президента нашей страны к искусству».

– Дальновидные идеи Елбасы, его провидческий дар открывают новые горизонты перед молодежью, – продолжила она. – Все достигнутое нами мы посвящаем 25-летию Независимости Казахстана – празднику, объединившему всех казахстанцев! В современном мире культура и искусство становятся одним из важнейших факторов формирования имиджа государства, поэтому важно понимать роль и значение национальной культуры и искусства для презентации имиджа независимого Казахстана во всем мире, уделять особое внимание развитию культуры.

Казахская национальная академия искусств им. Т. Жургенова – один из ведущих творческих вузов нашей страны с более чем полувековой историей. Его называют эталоном высоких стандартов художественного образования в сфере искусства и культуры, крупнейшим образовательным и научным центром, кузницей творческой элиты. Поэтому не случайно ее выпускники составляют золотой фонд мировой и национальной культуры и искусства.

Многоступенчатое художественное образование в академии включает все ступени – от школы и бакалавриата до магистратуры и докторантуры. Докторантура PhD по специальности «искусствоведение» была здесь открыта впервые в нашей стране в 2009 году и сегодня остается единственной в Центрально-Азиатском регионе. За это время состоялись 34 успешные защиты докторских диссертаций по самым актуальным темам современного и традиционного искусства.

В академии функционируют шесть факультетов: театрального искусства, кино и ТВ, хореографии, живописи и скульптуры, дизайна и декоративно-прикладного искусства, искусствоведения, музыкального искусства. Профессорско-преподавательский коллектив, который трудится на 24 кафедрах, насчитывает более 300 человек. Среди них народных артистов СССР два человека, народных артистов РК – 8, заслуженных артистов – 12, заслуженных деятелей – 50, лауреатов Государственной премии РК – 34, докторов наук и профессоров ВАК более 30, свыше 50 кандидатов наук и доцентов, докторов PhD – 17.

Они осуществляют подготовку творческих кадров для театра и кино, хореографии, искусствоведения, эстрадного искусства, живописи, скульптуры, дизайна и декоративного искусства. Преемственность и фундаментальность обучения, сочетание лучших традиций отечественной педагогики с достижениями мирового образовательного процесса, высокий творческий потенциал профессорско-преподавательского состава – все это является основанием для дальнейших перспектив развития КазНАИ.

Рассказывая о деятельности КазНАИ, важным событием в культурной жизни Бибигуль Нусипжанова назвала появление первой в Казахстане Национальной академии хореографии. «Это стало возможным благодаря мудрой политике Главы государства по развитию культуры и искусства», – добавила она. Эстафета лучших традиций КазНАИ была передана новому вузу в лице опытных наставников, талантливых педагогов-хореографов. Словно в подтверждение студенты представили замечательную хореографическую постановку по испанским мотивам «Бауриссио» и музыкальный номер классической гитарной музыки.

Кульминацией отчетного концерта стала любимая всеми песня «Өз елім», которая прозвучала мощным трио профессора Нургали Нусипжанова и докторантов Сакена Майгазиева, Иоанниса Кайсиди как торжественный аккорд, как гимн светлому будущему народа Казахстана! К слову, у КазНАИ им. Т. Жургенова появился свой гимн – яркий, энергичный, запоминающийся. Исполненный студенческим хором, этот гимн венчал праздник искусства.

Отчетный концерт показал, как поменялся формат творческой презентации вуза. Он стал более креативным и неформальным, свободным и творческим.