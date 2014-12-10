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Музыкальные раритеты Степи
Алия ЖОМАРТОВА, главный хранитель фондов областного историко
Неотъемлемой частью культуры любого народа считается музыкальное искусство. С древнейших времен человек пытался извлекать звуки из различных предметов. Первые музыкальные инструменты появились для подачи сигнала или имитировали крик зверей и птиц. Позднее часть древних инструментов использовалась для сопровождения песен, легенд и исполнения музыки. Для создания музыкальных инструментов раньше использовались природные материалы: дерево, глина, металл, шкуры и жилы животных. Секреты их изготовления мастера передавали по наследству. Развитие народных мелодий происходило вместе с совершенствованием самого инструмента. На сегодня известно огромное количество музыкальных инструментов, которые поражают разнообразием форм и способов извлечения звука.
В областном историко-краеведческом музее им. Г. Потанина собрана богатая коллекция, в которой есть духовые, смычковые и ударные инструменты. В этом многообразии можно отыскать интерес­нейший экспонат, наличием которого может похвастаться далеко не каждый музей. Это древний кукольно-музыкальный инструмент ортеке.
В древние времена у казахского народа была кукла – козлик Ортеке. Прикрепленная на нити к руке домбриста, она выполняла ритмичные движения в такт музыке. С происхождением и названием игрушки связано много легенд. В их основе лежит история о теке. Это слово в переводе означает «козел», «марал». Животное, попавшее в западню, делает безуспешные попытки вырваться из нее. Вырезанная из дерева фигура выполняет танец раненого, хромого животного.
Фигура теке кажется живой, этот эффект создается благодаря очень хитроумному устройству. Механизм танцующей игрушки сделан так, что в деревянную основу, на которой расположен ортеке, вмонтирован металлический стержень. На его верхнюю часть насажена фигурка животного, а к нижней привязана леска. Эту леску цепляет за пальцы исполнитель, и когда его рука делает регулярные, ритмичные движения вверх-вниз, фигурка двигается. Подвижность всех «суставов» ортеке обеспечивается подвешенными на кусочки лески нижними частями ног и верхней части – шеи и головы. Теке или другие копытные кажутся действительно попавшими в яму или западню: они в такт музыке то встают, то падают по очереди на передние и задние ноги, как бы делая попытку встать.
Ортеке исполняется параллельно с кюем. Недаром знаменитый кюй Курмангазы «Ақсақ киік» иногда исполняется с ортеке. В легенде говорится о глубоком сожалении кюйши по поводу того, что как-то на спор он подстрелил на охоте сайгу. Однажды, подзадоривая Курмангазы, джигиты велят ему попасть в ногу животному, и в пылу азарта, доказывая свою меткость, кюйши ранит сайгу прямо в указанное место. Походку хромающей сайги, тоску и раскаяние отразил в своем кюе знаменитый музыкант. Кстати, в качестве ортеке может быть козленок, тулпар или какое-нибудь другое животное.
Древний кукольно-музыкальный инструмент ортеке, аналог которого археологи обнаружили в развалинах древнего Отрара, считался утерянным. Единственное упоминание о нем было в статье композитора Ахмета Жубанова под заголовком «Ортеке – казахский национальный театр кукол» в «Казахстанской правде» за 1934 год. В материале описывалась кукла, а на снимке был исполнитель ортеке – кюйши Науша. Даже в работах известного знатока музыкальных инструментов Болата Сарыбаева, который занимался исследованием и реконструкцией утерянных музыкальных инструментов, не нашлось упоминаний об ортеке. Этот кукольно-музыкальный инструмент постепенно возрождается. Позже ортеке был внесен на рассмотрение в список нематериального наследия ЮНЕСКО от Казахстана. Ценность самого экспоната заключается в том, что это не так называемый «новодел», а подлинный инструмент, которым пользовались в нашем регионе.
В фонды историко-краеведческого музея ортеке поступил от известного мастера А. Есалинова в 1965 году. Инструмент представляет собой деревянный расписанный узорами ящик, на котором закреплены две фигуры лошадок. Одна сине-зеленого цвета, вторая – коричневая в яблоках. Гривы и хвосты фигурок – из конского волоса. Подвижные части лошадок скреплены кожаными вытяжками. Сохранились и фрагменты нитей, при помощи которых приводились в движение игрушки. После реставрации этот раритет займет достойное место в экспозиции историко-краеведческого музея.

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