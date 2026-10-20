Музыкальный челлендж запустили в столице ко Дню Республики

Столица

В Астане учителя и учащиеся школ организовали необычный челлендж, заставляющий сердцем прочувствовать уважение к стране, выразив свою любовь к родному краю через песню, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат столицы

Фото: акимат Астаны

В челлендже по исполнению песни «Атамекен» приняли участие 460 учеников и 20 учителей, продемонстрировав яркий пример единства, солидарности, любви к родине и патриотизма.

- В каждой ноте чувствовалась тоска по родному краю, а в каждом слове — любовь к Отчизне. Слияние молодого поколения и педагогов в едином порыве, а также совместное исполнение этой трогательной песни стали ярким проявлением уважения к стране и духовного единства, - отметили в акимате.

#песня #День Республики #челлендж

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