Музыкальный челлендж запустили в столице ко Дню Республики

В челлендже по исполнению песни «Атамекен» приняли участие 460 учеников и 20 учителей, продемонстрировав яркий пример единства, солидарности, любви к родине и патриотизма.

- В каждой ноте чувствовалась тоска по родному краю, а в каждом слове — любовь к Отчизне. Слияние молодого поколения и педагогов в едином порыве, а также совместное исполнение этой трогательной песни стали ярким проявлением уважения к стране и духовного единства, - отметили в акимате.