Музыкальный диалог эпох: произведения казахских и русских композиторов прозвучали в Астане

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Вечер открыла музыка Латифа Хамиди, композитора, дирижёра и педагога, одного из основоположников казахской профессиональной музыки. В 1940 году он написал песню «Казахский вальс» для радиопьесы Сабита Муканова «Два праздника». Она стала первым образцом вальса в казахской профессиональной музыке. Латиф Хамиди соединил трёхдольный ритм европейского вальса с широкой, напевной мелодией, характерной для казахской песни.

Выйдя за пределы радиопостановки, песня обрела самостоятельную жизнь и получила широкую известность в исполнении Куляш Байсеитовой. На сцене театра «Казахский вальс» прозвучал в версии симфонической фантазии Рената Салаватова и редакции Ерлана Бейсембаева.

Затем оркестр исполнил сложнейшую увертюру к опере «Царская невеста» Николая Римского - Корсакова. Оперный жанр занимал особое место в творчестве выдающегося русского композитора . Из пятнадцати написанных им опер «Царская невеста» стала одной из самых известных. Композитор создал её в 1898 году по одноимённой драме Льва Мея. Действие происходит во времена Ивана Грозного.В центре сюжета — трагическая история любви, ревности и человеческих судеб, оказавшихся во власти жестоких обстоятельств. Увертюра — музыкальный пролог к этой истории.

Кульминацией вечера стал Концерт № 3 для фортепиано с оркестром ре минор op. 30 Сергея Рахманинова. Композитор написал его в 1909 году, незадолго до своего первого концертного турне по США. В этом масштабном произведении широкая мелодика сочетается с виртуозной фортепианной партией, а оркестр играет самостоятельную и выразительную роль. Концерт требует от пианиста технической свободы и выносливости, и тонкого взаимодействия солиста и оркестра.

«Мы открыли вечер симфонической фантазией Р. Салаватова на тему великой песни Л. Хамиди «Казахский вальс». Нам хотелось начать с музыки, которая так близка нашим слушателям. Затем прозвучала технически сложнейшая увертюра к опере «Царская невеста» Николая Римского-Корсакова. А завершили вечер Третьим фортепианным концертом Сергея Рахманинова. Мы готовили эту программу несколько месяцев. Каждое произведение требовало серьёзной работы и над техникой, и над интерпретацией. В Третьем концерте, например, любой оркестровый эпизод настолько насыщен музыкальными идеями, что из него одного могло бы вырасти целое произведение», — поделился маэстро Ерлан Бейсембаев.

У пианиста Нурлана Измаилова с музыкой Сергея Рахманинова связаны глубоко личная история.

«Музыка Рахманинова со мной с детства. Мне было лет десять, когда я посмотрел фильм о войне, в котором за роялем был Эмиль Гилельс. Его игра произвела на меня огромное впечатление. Тогда я ещё не мог представить, что спустя годы он станет моим учителем. Третий концерт С. Рахманинова для меня — особенное произведение. Я играл его на выпускном экзамене в Московской консерватории, а с оркестром долгое время исполнить его не удавалось. Впервые такая возможность появилась только в 2018 году, когда я сыграл этот концерт с симфоническим оркестром филармонии. В прошлом году с симфоническим оркестром театра мы сыграли сначала Первый концерт Чайковского, а затем Второй концерт Рахманинова. Оба выступления публика приняла очень тепло. После этого Ерлан Габитович Бейсембаев предложил мне взяться за Третий концерт. Мы начали работать над ним ещё в августе. Работы было много, и на этом концерте мы наконец смогли показать слушателям её результат», — поделился Нурлан Измаилов.

Вечер прошел на очень высоком уровне, и публика долго не отпускала музыкантов со сцены. В ответ на продолжительные аплодисменты Нурлан Измаилов исполнил на бис Этюд-картину С. Рахманинова, а симфонический оркестр стремительный «Полёт шмеля» Н. Римского-Корсакова, поставив яркую точку насыщенного музыкального вечера.