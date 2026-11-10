Музыкальный диалог эпох: произведения казахских и русских композиторов прозвучали в Астане

В Казахском национальном музыкально- драматическом театре имени Калибека Куанышбаева состоялся вечер высокой классической музыки. На сцене выступил симфонический оркестр театра под управлением главного дирижёра, заслуженного деятеля Казахстана Ерлана Бейсембаева. Солировал заслуженный деятель Казахстана, пианист Нурлан Измаилов. Вечер объединил две крупнейших музыкальные традиции — казахскую и русскую.
Вечер открыла музыка Латифа Хамиди, композитора, дирижёра и педагога, одного из основоположников казахской профессиональной музыки. В 1940 году он написал песню «Казахский вальс» для радиопьесы Сабита Муканова «Два праздника». Она стала первым образцом вальса в казахской профессиональной музыке. Латиф Хамиди соединил трёхдольный ритм европейского вальса с широкой, напевной мелодией, характерной для казахской песни.
Выйдя за пределы радиопостановки, песня обрела самостоятельную жизнь и получила широкую известность в исполнении Куляш Байсеитовой. На сцене театра «Казахский вальс» прозвучал в версии симфонической фантазии Рената Салаватова и редакции Ерлана Бейсембаева.
Затем оркестр исполнил сложнейшую увертюру к опере «Царская невеста» Николая Римского - Корсакова. Оперный жанр занимал особое место в творчестве выдающегося русского композитора . Из пятнадцати написанных им опер «Царская невеста» стала одной из самых известных. Композитор создал её в 1898 году по одноимённой драме Льва Мея. Действие происходит во времена Ивана Грозного.В центре сюжета — трагическая история любви, ревности и человеческих судеб, оказавшихся во власти жестоких обстоятельств. Увертюра — музыкальный пролог к этой истории.
Кульминацией вечера стал Концерт № 3 для фортепиано с оркестром ре минор op. 30 Сергея Рахманинова. Композитор написал его в 1909 году, незадолго до своего первого концертного турне по США. В этом масштабном произведении широкая мелодика сочетается с виртуозной фортепианной партией, а оркестр играет самостоятельную и выразительную роль. Концерт требует от пианиста технической свободы и выносливости, и тонкого взаимодействия солиста и оркестра.
«Мы открыли вечер симфонической фантазией Р. Салаватова на тему великой песни Л. Хамиди «Казахский вальс». Нам хотелось начать с музыки, которая так близка нашим слушателям. Затем прозвучала технически сложнейшая увертюра к опере «Царская невеста» Николая Римского-Корсакова. А завершили вечер Третьим фортепианным концертом Сергея Рахманинова. Мы готовили эту программу несколько месяцев. Каждое произведение требовало серьёзной работы и над техникой, и над интерпретацией. В Третьем концерте, например, любой оркестровый эпизод настолько насыщен музыкальными идеями, что из него одного могло бы вырасти целое произведение», — поделился маэстро Ерлан Бейсембаев.
У пианиста Нурлана Измаилова с музыкой Сергея Рахманинова связаны глубоко личная история.
«Музыка Рахманинова со мной с детства. Мне было лет десять, когда я посмотрел фильм о войне, в котором за роялем был Эмиль Гилельс. Его игра произвела на меня огромное впечатление. Тогда я ещё не мог представить, что спустя годы он станет моим учителем. Третий концерт С. Рахманинова для меня — особенное произведение. Я играл его на выпускном экзамене в Московской консерватории, а с оркестром долгое время исполнить его не удавалось. Впервые такая возможность появилась только в 2018 году, когда я сыграл этот концерт с симфоническим оркестром филармонии. В прошлом году с симфоническим оркестром театра мы сыграли сначала Первый концерт Чайковского, а затем Второй концерт Рахманинова. Оба выступления публика приняла очень тепло. После этого Ерлан Габитович Бейсембаев предложил мне взяться за Третий концерт. Мы начали работать над ним ещё в августе. Работы было много, и на этом концерте мы наконец смогли показать слушателям её результат», — поделился Нурлан Измаилов.
Вечер прошел на очень высоком уровне, и публика долго не отпускала музыкантов со сцены. В ответ на продолжительные аплодисменты Нурлан Измаилов исполнил на бис Этюд-картину С. Рахманинова, а симфонический оркестр стремительный «Полёт шмеля» Н. Римского-Корсакова, поставив яркую точку насыщенного музыкального вечера.