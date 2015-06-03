Музыкальный фейерверк

Фестиваль соберет на одной сцене 4 ди-джеев c мировым именем – Motiv 8 (США), David Vendetta (Франция), Tom Graft (Германия), JD Davis (Бельгия), а также лучших представителей из СНГ и Казахстана. 28-часовое шоу будет сопровождаться необыкновенными световыми эффектами, впервые в республике любители музыки смогут увидеть дневной фейерверк. В эти дни гостей ожидает и открытие первого в стране водного парка Wake Park.
«Главная цель масштабного мероприятия – познакомить туристов с курортом Бурабай, особенно молодых людей. Оpen AIR для этого – хорошая возможность, – отметил директор фестиваля Адилет Капаков. – К тому же все приобретенные билеты будут участвовать в розыгрыше ценных призов».
Организаторы отметили, что ожидают приезда более 10 тыс. гостей.