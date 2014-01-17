Культура
Музыкальный маршрут «Бах – Монти»

Горели три свечи

И первым был очередной «Вечер при свечах». На сцене действительно, помимо неярких элект­рических светильников, скромно горели три желто-красные свечи.

Открывала концерт Фуга Баха. Исполняли солистка Казахской государственной филармонии Галия Бисенгалиева (скрипка) и парижанка Шарлотт Боннетон (альт). Означенная Фуга вообще-то сочинялась великим композитором для скрипки и гобоя. А в прозвучавшем произведении партия гобоя обработана Г. Бисенгалиевой для альта.

С первой же ноты слушатели удовлетворенно внимали явленному в целости и сохранности баховскому стилю. Орган – это живопись маслом и темперой; альт и скрипка – акварель и рисунок. Увлеченность Галии сочинительством, конечно, открыла в Фуге, в ее витой, монотонно-бисерной, в высшей степени гармонической мелодии и дополнительные смысловые оттенки.

Свечи продолжали гореть, и филигранного мощного Баха сменил Моцарт, талантливые девушки исполнили Дуэт си бемоль мажор. И вновь при первых же звуках радостное узнавание: «Да, это несомненный Моцарт!» Особенный, божественно-шаловливый, одновременно лукавый и очень серьезный моцартовский голос прозвучал со всей подлинностью юношеской безмятежности, но и с той острой тревогой, которая в начале жизни свойственна человеку ничуть не меньше. А гениальность автора, его проницательно-провидческий дар чувствовались, во время исполнения Дуэта слушатели распознавали будущие произведения великого музыканта. К примеру, монументальную до-мажорную симфонию «Юпитер»…

С поразительным техническим блеском Г. Бисенгалиева и Ш. Боннетон погрузили аудиторию в торжественно-красочный мир музыкального барокко. Но вот что ожидало слушателей (вот сюрприз так сюрприз): оказалось, что барочная музыка глубоко интересовала Альфреда Шнитке, и сверходаренный композитор сочинил скрипичный дуэт, поименовав свой необыкновенный опус «Моцарт». Его наши артистки также сыграли. Неоднозначное, прямо признаемся, впечатление от музыки признанного маэстро. Начало нежнейшее, истинно в моцартовском ключе. Но потом Альфред Гарриевич безжалостно «разъял музыку», смешал мелодии классика от «Волшебной флейты» как раз до вершинной симфонии «Юпитер». Стоило ли с такой бесшабашной отвагой предпринимать экзерсисы на чужой духовной территории – вопрос! Шнитке – композитор, конечно, выдаю­щийся, «но зачем же стулья ломать?» Однако чтобы разобраться во всем этом, тем более не потерять подлинник в дерзостно преображенном Моцарте, надо преизрядно поднабраться музыкальной премудрости. Что наши артистки продемонстрировали с великолепной технической оснащенностью и положенным преклонением перед мастерами как барокко, так и современности. Вот почему это добросовестное исполнение слушатели встретили не только с интересом, но и с признательностью за нестандартного Моцарта, за самобытное новаторство Шнитке.

Камерный концерт пленил просветительской щедростью музыкантов. Кроме Баха, Моцарта и Шнитке прозвучали «Лебедь» Сен-Санса – классика меланхолической, элегически-созерцательной музыки, изысканно-кипучий, задушевно-темпераментный романс Сарасате «Андалузия», нечасто исполняемая «Миниатюра» Глиэра. Галия и Шарлотт также представили публике необычную премьеру, сыграв сочинение «Брат». Автор – молодой английский композитор Эдмунд Финнис. Скрипичная миниа­тюра – произведение проникновенно-лирическое и создано музыкантом самостоятельным, не признаю­щим нервной поспешности нынешнего «бега времени». Наше знакомство с «Братом» оставляет впечатление неторопливого разговора с доброжелательным и умным собеседником.

Нескончаемый концерт – на экране, в глубине сцены, одна за другой появлялись превосходно подобранные картины, изображавшие меломанов-любителей ХVIII века – подошел к завершению, и, наконец, ошеломительно-победно грянул всем чардашам чардаш – несравненный Чардаш Монти. Да есть ли на свете другая такая музыка – упои­тельная мелодическая буря, метельное сплетение мотивов, магически завораживающая лавина, никого не ранящая, зато вдохновляющая и возносящая к вершинам красоты! Вот что возвращает и молодость, и страстную любовь к жизни, и веру в то, что «силу подлости и злобы одолеет дух добра».

Через вечер Г. Бисенгалиева и Ш. Боннетон вышли на сцену Большого зала филармонии вмес­те с Государственным симфоническим академическим оркестром РК.

Альфред Шнитке в полный рост

Второй концерт не простой, а абонементный. Центральное произведение первого отделения – Concerto Grosso для двух скрипок, клавесина, фортепиано и оркестра. Композитор – Альфред Шнитке. Г. Бисенгалиева и Ш. Боннетон играют вместе с Государственным академическим симфоническим оркестром РК, партии клавесина и рояля – Шолпан Унгарова. За дирижерским пультом – Николас Краузе (Франция).

Изысканную, бесконечно прихотливую, неповторимо противоречивую форму истинно новаторского и бесспорно капитального сочинения, одного из тех, что становятся краеугольными камнями дальнейшего совершенствования музыкального искусства, хочется назвать многокристальной, с бесчисленными мелодическими гранями. Они как маленькие зеркала-маяки, отражающие и открывающие огромное пространство стихии музыки.

Композитор искусно применил проверенную веками структуру классического концертного сочинения. Грозно и величественно развеваются над вдохновенным сочинением Альфреда Шнитке рос­кошные парчовые и шелковые знамена барокко – времени, когда блистали боготворимые автором Concerto корифеи: Бах, Вивальди, Корелли, Моцарт. Скрипачки Г. Бисенгалиева и Ш. Боннетон совместно вступают в огромный бурный океан ассоциаций, пронзительная или умиротворенная, жестокая или ласковая звуковая нить тянется нескончаемо. Мелодические «стихотворения в музыке» возникают то в одной, то в другой оркестровой группе. О гармонии мира трепетно, с предельной деликатностью напоминает клавесинная хрустальность, бережно переданная Ш. Унгаровой. Временами гремят суровые фортепианные аккорды.

Но не клавесин и не фортепиа­но нынешние законодатели наших чувств и переживаний. Мы в подчинении совсем у других страстей. Все возрастает и возрастает безжалостная агрессивность музыки Concerto Grosso, но без нее, без этого грубого, жестокого музыкального ключа двадцать первое столетие, как и максимально трагедийное предыдущее, не понять, злое начало мира не отвергнуть. От плотности музыкальной ткани, от крепкого, стального переплетения реминисценций, маргинальных пометок, ассоциативных связок отвлечься невозможно: велика магнетическая властность симфонического текста.

Иные части Concerto слушать непросто, порой испытываешь настоящую душевную боль; понимаешь, что композитор бесстрашно вглядывался в мучительную эпоху, не отрекался от нравственного долга правдиво и полно поведать о ней. И все произведение – точное, пожалуй, даже автобиографическое свидетельство преодоления своей слабости, своих страданий и страхов. И здесь также присутствует знакомая нам фрагментарность, внешняя разъе­диненность частей. Эта пульсирующая, мерцаю­щая ярчайшими вспышками стилистическая манера тем не менее не может скрыть, что в «подтексте» монолитная гранитная скала.

Во втором отделении прозвучал поразивший высокой одухотворенностью Концерт для двух фортепиано Александра Чайковского. Исполнители Дарья Чайковская и Иван Руднев с блеском передали сложнейшую полифоническую ткань неординарного сочинения. «Окольцевала» представление французская музыка – Прелюдия Дебюсси и Вальс Равеля. Оба отделения предварялись увлекательными объяснениями музыковеда Юрия Аравина. 

Константин КЕШИН, Алматы

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