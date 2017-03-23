​Музыкальный подарок маэстро

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Марина Иванова, Уральск
фото Александра Куприенко

Маэстро Марата Бисенгалиева уральская публика очень любит. Особое отношение местных ценителей музыки связано с тем, что в 2003 году при поддержке властей всемирно известный скрипач создал Западно-Казахстанский симфонический оркестр, который, путешествуя с гастролями по всему миру, нередко выступал и на уральской сцене. Поэтому каждый приезд Марата Бисенгалиева с концертами в Приуралье традиционно собирает полные залы.

И в этот раз почитатели его таланта не остались разочарованными. В программе прозвучали произведения британского композитора Карла Дженкинса, в том числе сочиненные специально для Марата Бисенгалиева и его оркестра. Особый интерес слушателей вызвала музыка Джоаккино Россини, а также эксперимент маэстро, исполнившего на скрипке каватину Нормы из оперы «Норма» Винченцо Беллини, заменившего тем самым женский вокал «голосом» инструмента. На концерте также звучали произведения Эдварда Элгара, признанным знатоком и исследователем творчества которого считается Марат Бисенгалиев. За свою деятельность он получил премию фонда этого английского композитора и золотой диск. Завершили музыкальный вечер произведения казахстанских композиторов Еркеша Шакеева и Сайраша.

Юбилейный концерт прошел в Казахском драматическом театре, однако не на основной сцене, а в фойе, поскольку, по словам маэстро, он лучше в плане акустики. В связи с этим аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов, который вышел поприветствовать Марата Бисенгалиева, пообещал скрипачу, что в ближайшее время в Уральске будет построен новый современный концертный зал.

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