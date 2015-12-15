​Музыкальный подарок

В праздничной программе прозвучали знаменитая песня «Үшқоныр» на стихи Президента страны Нурсултана­ Назарбаева­, симфонический кюй «Құдаша думан» Еркегали Рахмадиева, современные, классические и народные произведения.

– Ребята репетировали с большим подъемом, – говорит директор колледжа, певец и композитор Биржан Хасангалиев, награжденный за трудовую доблесть медалью «Ерен еңбегі үшін». – В программе – поэма Георгия Свиридова «Время вперед»: 100-летие композитора в нынешнем году празднует вся мировая общественность. Жизнеутверждающая поэма созвучна нашему празднику и стратегии ускорения суверенного Казахстана.

Премьерой концерта стал пламенный фортепианный кюй-токката композитора Артыка Токсанбаева, который подготовил студент Роман Власов под руководством педагога Инны Жигайловой. Вне конкуренции был и ансамбль домбристов «Жігер» под управлением заслуженного деятеля РК Калдыгуль Ракишевой: ребята блестяще исполнили композицию «Елім-ай». Авторскую песню «Молдабай» представил, аккомпанируя себе на домбре, талантливый преподаватель Ерназ Халыков. Следует добавить, что весь вечер на сцене блис­тал студенческий симфонический оркестр под управлением Муслима Амзе.

Колледж носит имя Петра Чайковского, и, отдавая дань его таланту, в программу включили Скерцо для скрипки и фортепиано композитора. Его исполнила перспективная скрипачка Дана Зулпыхарова в ансамбле с концертмейстером Татьяной Игнатенко. Патриотически воодушевляюще и по-юношески задорно выступил хор вокалистов под руководством Зиады Накибаевой. А в финале мощно и торжественно прозвучала песня «Атамекен» Ескендира Хасангалиева, собравшая на сцене солистов, хор и музыкантов. Молодыми голосами они прославляли Родину – наш Казахстан, где в почете труд, уважают традиции и историю, стремятся к новым вершинам.