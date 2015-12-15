​Музыкальный подарок

В праздничной программе прозвучали знаменитая песня «Үшқоныр» на стихи Президента страны Нурсултана Назарбаева, симфонический кюй «Құдаша думан» Еркегали Рахмадиева, современные, классические и народные произведения.
– Ребята репетировали с большим подъемом, – говорит директор колледжа, певец и композитор Биржан Хасангалиев, награжденный за трудовую доблесть медалью «Ерен еңбегі үшін». – В программе – поэма Георгия Свиридова «Время вперед»: 100-летие композитора в нынешнем году празднует вся мировая общественность. Жизнеутверждающая поэма созвучна нашему празднику и стратегии ускорения суверенного Казахстана.
Премьерой концерта стал пламенный фортепианный кюй-токката композитора Артыка Токсанбаева, который подготовил студент Роман Власов под руководством педагога Инны Жигайловой. Вне конкуренции был и ансамбль домбристов «Жігер» под управлением заслуженного деятеля РК Калдыгуль Ракишевой: ребята блестяще исполнили композицию «Елім-ай». Авторскую песню «Молдабай» представил, аккомпанируя себе на домбре, талантливый преподаватель Ерназ Халыков. Следует добавить, что весь вечер на сцене блистал студенческий симфонический оркестр под управлением Муслима Амзе.
Колледж носит имя Петра Чайковского, и, отдавая дань его таланту, в программу включили Скерцо для скрипки и фортепиано композитора. Его исполнила перспективная скрипачка Дана Зулпыхарова в ансамбле с концертмейстером Татьяной Игнатенко. Патриотически воодушевляюще и по-юношески задорно выступил хор вокалистов под руководством Зиады Накибаевой. А в финале мощно и торжественно прозвучала песня «Атамекен» Ескендира Хасангалиева, собравшая на сцене солистов, хор и музыкантов. Молодыми голосами они прославляли Родину – наш Казахстан, где в почете труд, уважают традиции и историю, стремятся к новым вершинам.