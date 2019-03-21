​Музыкальный рейс

Таким оригинальным способом активисты областного молодежного ресурсного центра решили поздравить североказахстанцев с Наурызом. Нечасто в общественном транспорте услышишь классическую или народную музыку, тем более в живом исполнении. Поначалу пассажиры с недоумением смотрели на двух парней, которые, присев на свободные места, начали играть на домбре. «Балбырауын», «Адай», «Сарыарка» – знакомые многим с детства торжественные ритмичные звуки уже через пару остановок поменяли настроение слушателей.

– Приятно очень и неожиданно. Чувствуется праздничное настроение. Было бы здорово, если бы чаще проводили такие акции. Спасибо нашей молодежи! – благодарит Татьяна, одна из пассажиров.

– Зашли в автобус, а для нас играют. Сразу настроение улучшилось! Едем и слушаем живую музыку. Детишки так увлеклись, что чуть остановку свою не проехали, – поделилась впечатлениями Анастасия.

А молодежь тем временем под аккомпанемент домбры раздает пассажирам автобуса яркие календарики с символикой праздника. Реакция у людей разная, но музыка великого Курмангазы берет свое: лица проясняются, горожане улыбаются, благодарят домбристов.

К инициативе молодежного ресурсного центра, организовавшего акцию «Мелодия домбры», подключились ребята из клуба волонтеров и учащиеся петропавловского колледжа искусств. Для студентов это тоже необычный опыт. Выступать в общественном транспорте им еще не приходилось.

Кстати, для мероприятия организаторы выбрали один из самых протяженных маршрутов областного центра, так что музыканты отработали практически целый концерт. Смущавшиеся поначалу в непривычной обстановке ребята быстро вошли в кураж и играли так увлеченно, будто находились на сцене, а не в салоне автобуса. Воодушевленные вниманием горожан, домбристы продолжили выступление, уже выйдя из автобуса, на лавочке в остановочном павильоне.

– Ощущения классные, все смот­рят, удивляются, видео на телефон снимают, а мне приятно это внимание. Хочется показать, что ты умеешь. Настроение замечательное. Думаю, и у петропавловцев тоже. Мы старались, – сказал в завершение поездки студент 4-го курса колледжа искусств Нурлыбек Шарманбаев.