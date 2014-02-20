Музыкальный туризм

Культура
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Национальная ассоциация индустрии туризма Казахстана, в состав которой входят крупные туристические компании, одной из своих главных задач считает популяризацию въездного туризма в республике. И фестиваль классической музыки Astana Piano Passion – крупнейшее в Центральной Азии соревнование юных пианистов – может привлечь в Казахстан большое число туристов. 

После старта фестиваля в 2013 году, когда на весь мир велась онлайн-трансляция выступлений одаренных детей и звезд фортепианного искусства, посещением этого мероприятия заинтересовались любители классической музыки из разных стран мира. Зрители сожалели о том, что не смогли приехать в Астану и воочию увидеть и услышать исполнение юных музыкантов. Поэтому в нынешнем году организаторы фестиваля совместно с Национальной ассоциацией индустрии туризма РК решили заранее подготовить туры и пригласить всех желающих в столицу Казахстана. Для этого, как считают организаторы, необходим стандартизированный пакет услуг, включающий поездки на озеро Боровое, другие виды отдыха, позволяющие гостям почувствовать национальный колорит. И турфирмы готовы презентовать такие турпакеты уже в начале марта. 

II Международный фестиваль классической музыки и конкурс юных пианистов Astana Piano Passion пройдет на крупнейших современных концертных площадках столицы c 10 по 16 мая. У жителей и гостей главного города страны будет уникальная возможность посетить концерты и мастер-классы лучших музыкантов и педагогов современности. Фестиваль и конкурс юных пианистов дают возможность не только наладить международные связи, поддержать юные таланты, но и пропагандировать музыку казахских композиторов. Произведения отечественных авторов включены в обязательную программу конкурса, в исполнении молодых музыкантов они звучат восхитительно и каждый раз по-новому. 

Прием заявок на конкурс юных пианистов Astana Piano Passion, организатором которого выступил Общественный фонд Accordi di Astana при поддержке акимата Астаны и Московской филармонии, заканчивается 15 марта 2014 года.

Татьяна БЕК

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