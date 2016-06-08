​Музыки пиршество и исполнения блеск

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Валентина ФИРОНОВА
фото Карлы НУР

Как отметил художественный руководитель фестиваля, прославленный пианист, заслуженный деятель РК Тимур Урманчеев, заключительный концерт стал для публики настоящим сюрпризом.

– Есть у нас такая замечательная казахская традиция, когда в музицировании соревнуются несколько исполнителей, – сказал он. – Вот мы и постарались «столкнуть» на сцене казахстанский коллектив The magic of Nomads и азербайджанскую группу Jangi, которую специально ездили слушать в Баку. Получили большое удовольствие и пригласили выступить на нашем фестивале. Так что концерт во Дворце Мира и Согласия превратился в своеобразный айтыс. К восторгу зрителей и удовольствию исполнителей.

Это действительно сюрприз. А разве не сюрпризом были все другие вечера, подарившие встречи с выдающимися мастерами мировой сцены?

Инструментальная классика, гала-концерт звезд мировой оперы, органная музыка, этноджаз. Каждый, кто попал хотя бы на один из пяти концертов фестиваля, считает, что ему несказанно повезло.

Желающих приобщиться к высокому искусству было гораздо больше, чем бесплатных билетов, которые разлетелись вмиг. «Астана кештері» – проект благотворительный, его организаторы – гуманитарный фонд «Дегдар» и компания JTI.

Незабываемые астанинские вечера 2016 года – уже история. Но «встречи» с теми, чьи имена открыл фестиваль, продолжаются. Хочется найти в Интернете записи исполнителей, которых удалось вживую услышать и увидеть. Среди мегазвезд фестиваля в первую очередь вспоминается выдающийся пианист современности Борис Березовский, феноменальная исполнительская виртуозность которого и совершенный звук с богатейшим спектром динамических оттенков потрясают и не отпускают много дней спустя. Пианист-виртуоз буквально гипнотизировал публику. Причем без внешних эффектов, но с такой внутренней силой, что невольно вспоминались слова легендарного пиа­ниста Софроницкого: «Вот на сцене черный ящик. Но то, что я слышу, не может прийти из черного ящика, оно приходит с Неба».

Праздником для меломанов стало выступление и одного из лучших скрипачей Америки Филиппа Квинта. Его надо было не только слышать, но и видеть. Он и его скрипка «Рубин» Антонио Страдивари воспринимались как одно целое. И неудивительно, что звуки потрясающей красоты «разрывали» пространство зала Astana Opera и будто уносились в космос, увлекая за собой зрительские сердца.

Прикосновением к Небу можно назвать и выступление одного из ведущих органистов Европы Кристиана фон Блона. Незабываемые минуты встречи с оперной музыкой подарили астанинцам солисты Большого театра России Анна Аглатова, Василий Ладюк, Вероника Джиоева, солист Astana Opera Медет Чотабаев.

Счастливы и те, кто попал на первый концерт фестиваля, где в сопровождении известного коллектива «Академия солистов» выступило Государственное трио РК Forte-trio, в состав которого входят именитые музыканты – пианист Тимур Урманчеев, скрипач Еркебулан Сапарбаев, «золотая виолончель Казахстана» Ермек Курманаев.

Нельзя не сказать и о тех, кто был поистине скрепляющей нитью всех пяти вечеров. Это в первую очередь дирижер фестиваля, главный дирижер и музыкальный руководитель театра «Московская оперетта» Константин Хватынец и ведущий фестиваля – известный актер Государственного академического русского театра им. М. Лермонтова Виталий Багрянцев. Небезынтерсно отметить, что именно Виталий озвучивал все мужские роли в полюбившемся казахстанцам сериале «Сулейман Великолепный».

Фестиваль впечатляет не только своим звездным составом, но и статистикой: за 5 лет своего существования «Астана кештері» подарил зрителям 19 концертов, увидеть которые смогли свыше 20 тыс. зрителей.

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