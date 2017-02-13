МВД хочет обязать владельцев соцсетей хранить данные на казахстанцев в РК

В законодательном порядке необходимо обязать владельцев социальных сетей все данные на казахстанских пользователей держать в Казахстане. Об этом в ходе правительственного часа в Мажилисе
заявил министр внутренних дел Калмуханбет Касымов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
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В ходе обсуждения актуальных проблем противодействия бытовому насилию с вопросом к представителям правоохранительных органов обратился депутат Артур Платонов.
"Социальные сети захватывают игры, пропагандирующие суицид среди подростков. Создатели дьявольских проектов тонко используют современные психотехники их воздействия на детскую психологию. Так называемый наставник ведет ребенка на принятие страшного решения. Ставится ли задача предотвратить жертвы, связанные с увлечением подобными играми? Какие меры, связанные с применением информационных технологий, могут остановить и блокировать их распространение в Сети?" – задал вопрос мажилисмен.
На это глава МВД ответил, что ведомством проводится ежедневный мониторинг Интернета.
"На сегодняшний день выявлено более ста фактов, и мы передаем их в Министерство информации и коммуникаций, чтобы они блокировались. В прошлом году было возбуждено 44 уголовных дела по факту попытки суицида, но расследование там не выявило этого. Это все началось буквально в январе – феврале. На сегодняшний день зарегистрировано 63 случая вовлечения несовершеннолетних. 15 детей нанесли себе всевозможные ранения. Сообщения к нам поступают от родителей, учителей,поэтому мы по всем фактам проводим мероприятия", – проинформировал Калмуханбет Касымов.
По словам министра, проблема противодействия опасным играм в соцсетях заключается в том, что ресурсы находятся вне нашей республики.
"Используемые ресурсы расположены вне зоны Казахстана. "ВКонтакте" находится в России, "Фейсбук", "Инстаграм" – в Соединенных Штатах Америки. Здесь выход должен быть такой: нам нужно в законодательном порядке обязать этих владельцев все данные на казахстанских пользователей держать в Казахстане или же обязать их работать в Казахстане через казахстанских провайдеров. Вот тогда все будет, а так по каждому случаю сейчас через прокуратуру запрос, пока он дойдет, представляете, как долго мы исполняем эти запросы? Мы изучили игры "Синий кит", "Тихий дом". Также изучаем большой российский опыт, они с этой проблемой борются с 2013 года", – заключил глава МВД РК.
Отметим, что игры для подростков
вызвали ажиотаж среди казахстанцев. Ранее эксперты обратились
к средствам массовой информации с просьбой меньше публиковать информацию об опасных играх. В Министерстве информации и коммуникаций сообщили
о предпринимаемых ведомством мерах по пресечению в соцсетях деятельности, связанной с призывами детей к самоубийству.