МВД хочет обязать владельцев соцсетей хранить данные на казахстанцев в РК

Технологии
1307
Жания Уранкаева
В законодательном порядке необходимо обязать владельцев социальных сетей все данные на казахстанских пользователей держать в Казахстане. Об этом в ходе правительственного часа в Мажилисе заявил министр внутренних дел Калмуханбет Касымов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

В ходе обсуждения актуальных проблем противодействия бытовому насилию с вопросом к представителям правоохранительных органов обратился депутат Артур Платонов. 

"Социальные сети захватывают игры, пропагандирующие суицид среди подростков. Создатели дьявольских проектов тонко используют современные психотехники их воздействия на детскую психологию. Так называемый наставник ведет ребенка на принятие страшного решения. Ставится ли задача предотвратить жертвы, связанные с увлечением подобными играми? Какие меры, связанные с применением информационных технологий, могут  остановить и блокировать их распространение в Сети?"  – задал вопрос мажилисмен. 

На это глава МВД ответил, что ведомством проводится ежедневный мониторинг Интернета. 

"На сегодняшний день выявлено более ста фактов, и мы передаем их в Министерство информации и коммуникаций, чтобы они блокировались. В прошлом году было возбуждено 44 уголовных дела по факту попытки суицида, но расследование там не выявило этого. Это все началось буквально в январе – феврале. На сегодняшний день зарегистрировано 63 случая вовлечения несовершеннолетних. 15 детей нанесли себе всевозможные ранения. Сообщения к нам поступают от родителей, учителей,поэтому мы по всем фактам проводим мероприятия", – проинформировал Калмуханбет Касымов.

По словам министра, проблема противодействия опасным играм в соцсетях заключается в том, что ресурсы находятся вне нашей республики. 

"Используемые ресурсы расположены вне зоны Казахстана. "ВКонтакте" находится в России, "Фейсбук", "Инстаграм" – в Соединенных Штатах Америки. Здесь выход должен быть такой: нам нужно в законодательном порядке обязать этих владельцев все данные на казахстанских пользователей держать в Казахстане или же обязать их работать в Казахстане через казахстанских провайдеров. Вот тогда все будет, а так по каждому случаю сейчас через прокуратуру запрос, пока он дойдет, представляете, как долго мы исполняем эти запросы? Мы изучили игры "Синий кит", "Тихий дом". Также изучаем большой российский опыт, они с этой проблемой борются с 2013 года", – заключил глава МВД РК.  

Отметим, что игры для подростков вызвали ажиотаж среди казахстанцев. Ранее эксперты обратились к средствам массовой информации с просьбой меньше публиковать информацию об опасных играх. В Министерстве информации и коммуникаций сообщили о предпринимаемых ведомством мерах по пресечению в соцсетях деятельности, связанной с призывами детей к самоубийству.

Популярное

Все
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
Ризабек Айтмухан вышел в финал молодежного чемпионата мира по вольной борьбе
«Барса» эталонно разнесла «Реал»
Реконструкция близится к завершению
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Сверхмассивная черная дыра поглощает поочередно звезды
Президент прибыл с рабочим визитом в Казань
Новое футбольное поле открылось в Жезказгане
Что изменится при оформлении автостраховки в Казахстане
До 10 млн тенге подъемных выплат получают врачи в области Жетісу
Синнер одолел Алькараса на Six Kings Slam в Эр-Рияде
Возврат активов государству: в двух селах построят соцобъекты на 3 млрд тенге
Новое исследование кожи может помочь замедлить признаки старения
В столице усилены меры в местах массового пребывания молодежи
В Астане появились новые места для досуга
Постановка авто на учет: работники спецЦОНов участвовали в преступной схеме в Алматы
Афганские компании презентовали свои товары в Алматы
Назван средний размер соцвыплат по утрате трудоспособности в РК
Чеченка с казахской душой
Е-платформу для контроля ремонта и строительства дорог запустили в Актюбинской области
МВД о недопущении гибели военнослужащих: «Мы не должны допускать провалов, которые могут привести к трагическим последствиям»
Приказано выжить!
На развязке проспекта Мангилик Ел вводят временные ограничения движения
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2024 по футзалу
Ждут туристов в Атырау
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Казахстан занял 74-е место в глобальном рейтинге по индексу знаний
Русская девушка с казахским менталитетом
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Не столкнуться бы с тотальным дефицитом

Читайте также

Получить жилищные сертификаты казахстанцы могут на портале …
Китайские исследователи разрабатывают «кирпичи» для строите…
Биометрию детей без согласия родителей собирали в детсадах …
Новое мобильное приложение по развитию дошкольников внедрят…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]