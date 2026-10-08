МВД и Kinopark Theatres расширяют сотрудничество

Закон и Порядок,Кино

Профилактические материалы будут демонстрироваться в кинотеатрах 18 городов Казахстана

Фото: МВД РК

В Министерстве внутренних дел состоялась рабочая встреча с PR-директором сети кинотеатров Kinopark Theatres Ерланом Бухарбаевым. По итогам встречи подписан меморандум о сотрудничестве, предусматривающий объединение усилий государства и бизнеса в сфере профилактики наркопотребления и формирования безопасной среды для населения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Стороны обсудили перспективы реализации совместных профилактических инициатив, ориентированных прежде всего на молодежь. Одним из ключевых направлений сотрудничества станет использование возможностей культурно-досуговой сферы для популяризации здорового образа жизни, формирования осознанного неприятия наркотиков и привлечения молодежи к содержательным формам досуга.

В первой декаде октября планируется проработать механизм регулярной трансляции антинаркотических видеороликов перед премьерными показами отечественных и зарубежных фильмов. Ожидается, что профилактические материалы будут демонстрироваться в кинотеатрах Kinopark Theatres в 18 городах страны, что позволит существенно расширить охват информационно-разъяснительной работы и донести до широкой аудитории информацию о последствиях употребления наркотиков и связанных с этим рисках.

Представители Kinopark Theatres поддержали инициативу МВД и выразили готовность на добровольной основе участвовать в профилактических мероприятиях в качестве социального партнера.

В МВД отмечают, что взаимодействие с социально ответственным бизнесом является важной составляющей комплексной профилактики наркопотребления. Совместные проекты позволяют использовать современные и востребованные площадки для продвижения ценностей здорового образа жизни, создания условий для безопасного досуга молодежи и предупреждения ее вовлечения в наркосреду.

Министерство внутренних дел продолжит развивать сотрудничество с представителями бизнеса, культуры и общественности в рамках продвижения принципа "Закон и Порядок". Объединение усилий государства и общества способствует повышению эффективности профилактики наркопотребления, снижению факторов риска и укреплению общественной безопасности.

#сотрудничество #МВД #кино #кинотеатры

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