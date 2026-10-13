МВД изменило правила сдачи экзаменов на водительские права

Закон и Порядок
Дана Аменова
корреспондент

Эта мера направлена на то, чтобы кандидаты приходили на экзамен с прочными знаниями

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

МВД разработало поправки в правила регистрации транспортных средств и сдачи экзаменов на получение водительских удостоверений, сообщает Kazpravda.kz 

«Наша цель – сделать получение государственных услуг проще и быстрее. Исключаются избыточные процедуры. После переоборудования транспортного средства отдельный осмотр не потребуется, достаточно документа, подтверждающего безопасность внесенных изменений. Если с первого раза сдать экзамен не удалось, пересдать его можно уже на следующий рабочий день. После второй неудачной попытки для подготовки предоставляется 10 календарных дней.

После трех отрицательных результатов сдачи теоретического или практического экзаменов последующие попытки сдачи соответствующего экзамена осуществляются на платной основе. Эта мера направлена на то, чтобы кандидаты приходили на экзамен с прочными знаниями. Кроме того, положительный результат теоретического экзамена больше не будет аннулироваться, если практический экзамен не сдан!» – отметила заместитель начальника управления комитета административной полиции МВД Актоты Боранова.

По ее словам, обмен иностранных водительских удостоверений будет осуществляться только после положительной сдачи теоретического экзамена и получения от компетентного органа иностранного государства подтверждения подлинности водительского удостоверения по официальному запросу уполномоченного органа по обеспечению безопасности дорожного движения. Это защита от поддельных документов на дорогах. В этой связи в правоохранительных органах призвали граждан соблюдать ПДД.

#водители #права #правила #экзамены

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