Фото: Kazpravda.kz
Общество
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями

Министерство внутренних дел РК начало рассылку населению SMS профилактического и предупредительного характера, собщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт МВД РК.

"Поскольку мобильная связь доступна почти каждому жителю Казахстана, вне зависимости от его места проживания и нахождения, передача информации об участившихся фактах мошенничества с помощью SMS позволит оперативно информировать широкий круг граждан", - отметили в министерстве.

Так, МВД призывает граждан быть бдительными и придерживаться основных мер предосторожности:

– ни в коем случае не следовать так называемым "телефонным" инструкциям работников банков или правоохранительных органов об оформлении кредитов, продаже имущества и переводе своих денег на безопасные счета либо оформлении займов. Правоохранительные органы не проводят специальных операций по телефону;

– никому не сообщать свои персональные данные, реквизиты пластиковых карт, не передавать квитанции о переводах и, тем более, коды и кодовые слова, даже лицам, представляющимся сотрудниками банка, полиции и т.д.;

– не доверять персональные данные неизвестным и непроверенным сайтам, и другим источникам. Без проверки не производить предоплату. Пробовать договориться об оплате после получения товара;

– не осуществлять переводы по сомнительным сделкам, остерегаться финансовых схем без прозрачного источника дохода;

– для установки приложений пользоваться только официальными источниками App Store, Play Market и т.д.;

– не переходить по ссылкам, которые направляют якобы для оплаты либо содержатся в СПАМ-рассылках от неизвестных контактов или в сплывающих окнах. Часто мошенники предлагают для оплаты перейти по ссылке, которая на самом деле является фишинговой;

– регулярно менять пароли доступа к услугам банкинга, используйте 3D-защиту и другие меры безопасности, предлагаемые банками;

– чаще проверять движение денег на своих счетах.

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