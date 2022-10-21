МВД начало рассылку SMS-уведомлений о необходимости регистрации по месту жительства

Министерство внутренних дел РК с 21 октября вновь начало рассылку SMS-уведомлений тем гражданам, у которых отсутствует регистрация по месту жительства, сообщает Kazpravda.kz.

"Если вам поступило такое SMS-уведомление, значит в базе данных МВД отсутствуют сведения о вашей регистрации, и вам необходимо зарегистрироваться по месту жительства", - говорится в информации МВД.

Целью рассылки таких уведомлений является предупреждение административных правонарушений, связанных с проживанием без регистрации по месту фактического проживания, а также снижения дополнительной финансовой нагрузки на граждан, уязвимых в социально-экономическом плане (для исключения привлечения к административной ответственности), пояснили в министерстве.

На сегодня за проживание без регистрации по месту жительства от 10 дней до 1 месяца предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения, свыше 1 месяца – штраф в размере 7 месячных расчетных показателей или 21 441 тенге (статья 492 Кодекса РК "Об административных правонарушениях").

Услуга по регистрации места жительства доступна на портале "Электронного правительства", а также мобильном приложении АО "Halyk Bank" – "Halyk Homebank".

Проверить наличие своей регистрации по месту жительства можно в "личном кабинете" на портале "eGov.kz" либо в мобильном приложении "eGov mobile".