МВД напоминает о штрафе за отсутствие регистрации по месту жительства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

“Участились факты проживания граждан без официальной регистрации по месту жительства, то есть без так называемой прописки в нем.

По закону каждый гражданин должен быть зарегистрирован там, где действительно проживает: будь то собственное жилье, будь то арендуемое или иное жилое помещение, где постоянно проживает.

Помимо того, для лиц, не имеющих постоянную регистрацию по месту жительства, действуют ограничения по предоставлению государственных услуг и других, включая оформление документов, удостоверяющих личность.

За проживание граждан без постоянной или временной регистрации по месту жительства статьей 492 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрена ответственность вплоть до штрафа в размере 7 МРП, что на сегодня составляет более 21 тысячи тенге.

В этой связи Комитет миграционной службы Министерства внутренних дел призывает всех граждан быть законопослушными. Проверьте, не сняты ли вы собственником с регистрации. Посмотрите, где вы зарегистрированы. Если вы поменяли место жительства, то должны зарегистрироваться по новому адресу проживания.

Это касается также и иногородних студентов. Вам необходимо зарегистрироваться по месту вашей учебы. Сделайте это как можно быстрее, не затягивая.

Проверить регистрацию и зарегистрироваться можно тремя достаточно простыми способами:

1) В любом отделении ЦОНа, где при себе достаточно иметь удостоверение личности, а также присутствие собственника жилья для дачи согласия на месте.

2) Через интернет-портал “Электронного правительства” на egov.kz, где гражданин может подать заявку о регистрации по месту жительства, а собственник дать свое согласие.

3) Еще один легкий способ прописки по месту жительства МВД реализовал вместе с Halyk Bank в мобильном приложении банка, которое можно скачать в App Store и Play Market. Через него подтверждение личности, сама регистрация и согласие собственника осуществляется через sms-пароль.

Процедура регистрации занимает около минуты. Поэтому еще раз призываем казахстанцев зарегистрироваться по реальному месту жительства и предупреждаем об ответственности за несоблюдение этих требований миграционного законодательства. Более подробную информацию можно получить на сайте миграционной службы МВД и на сайте Polisia.kz”, – отметил и.о. председателя Комитета миграционной службы МВД РК Аслан Аталыков.