МВД не может контролировать своевременность прохождения транспортного техосмотра – Тургумбаев

Общество
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Лаура Тусупбекова
Фото из открытых источников
МВД РК не имеет возможности контролировать своевременность прохождения транспортного техосмотра. Об этом в ходе круглого стола в Сенате РК заявил заместитель министра МВД Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.  

"Органы внутренних дел не имеют возможности осуществлять эффективный контроль за своевременным прохождением техосмотра транспортом", – сказал он.

По его словам, законом "О дорожном движении" сотрудникам полиции запрещены беспричинные остановки транспорта.

"Кроме того, этим же законом исключено представление водителями документального подтверждения факта прохождения технического осмотра, в связи с чем о полноценном контроле со стороны полиции говорить не приходится", – констатировал Ерлан Тургумбаев.

"Между тем зачастую техосмотр проводится формально, либо владельцы транспорта его вообще не проходят", – добавил он.

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