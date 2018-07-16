На коллегии также были рассмот­рены итоги уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности по раскрытию и расследованию умышленных убийств, разбойных нападений и других тяжких преступлений, а также деятельности уголовно-исполнительной системы и мерах по активизации профилактики повторных преступ­лений, совершаемых лицами, состоя­щими на учете службы пробации.

Кроме того, участниками заседания были обсуждены итоги дея­тельности органов гражданской защиты, акцентировано внимание на необходимости принятия дополнительных мер по обеспечению пожарной безопасности, по предупреждению чрезвычайных происшествий на водоемах.

Министр отметил ряд ключевых направлений деятельности по реализации поручений Главы государства на ближайший период, в том числе укреплению дисциплины и законности, противодействию коррупции в органах внутренних дел.