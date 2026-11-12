МВД поддержало предложение депутата о пилоте акустических камер

Депутат Курултая Кендебай Адамбек поднял вопрос ночных гонок и шума у жилых домов. Министерство внутренних дел поддержало его предложение запустить пилотный проект акустических камер, которые будут автоматически фиксировать превышение уровня шума, передает корреспондент Kazpravda.kz

Поводом для депутатского запроса, оглашенного 23 сентября, стали обращения граждан. В центре городов водители мотоциклов и тюнингованных автомобилей устраивают несанкционированные гонки, используют пиротехнику и намеренно шумят у жилых домов. Такие нарушения фиксируются редко, как правило только после жалоб жителей, а штраф за нарушение ночной тишины составляет 5 МРП, или 21 625 тенге.

«Эта проблема вышла за рамки нарушения правил дорожного движения и стала вопросом общественной безопасности. Она мешает отдыху граждан и нарушает ночную тишину. Однако нарушители во многих случаях остаются безнаказанными», – отметил Кендебай Адамбек.

Депутат предложил запустить пилотный проект по интеграции акустических устройств и шумомеров в систему фото- и видеофиксации, создать совместные экипажи патрульной полиции и участковых инспекторов, помещать автомобиль нарушителя на спецстоянку до устранения незаконных технических изменений, пересмотреть наказание за нарушение ночной тишины и разработать порядок квалификации таких нарушений как мелкого хулиганства.

В официальном ответе МВД поддержало ключевое предложение депутата.

«Министерство поддерживает запуск пилотного проекта по интеграции инновационных акустических камер и приборов измерения уровня шума в систему фото- и видеофиксации для автоматического выявления превышения допустимого уровня шума», – говорится в ответе министра внутренних дел Ержана Саденова.

В ведомстве изучают опыт США, Германии и Франции. Совместно с заинтересованными госорганами в рамках обновления Кодекса об административных правонарушениях прорабатываются соразмерная ответственность за нарушение ночной тишины и порядок содержания автомобилей с техническими изменениями на спецстоянках до их устранения, а также подходы к квалификации нарушений на дорогах.

По данным МВД, с начала года пресечено 22,2 тыс. нарушений ночной тишины и 24 тыс. фактов управления незаконно переоборудованными автомобилями с прямоточными и громкими выхлопными системами. По всей стране проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Түнгі қала».

Реализация пилотного проекта и поправок в законодательство остается на контроле депутата.