МВД поддержало предложение депутата о пилоте акустических камер

Курултай
Айман Аманжолова
корреспондент

Депутат Курултая Кендебай Адамбек поднял вопрос ночных гонок и шума у жилых домов. Министерство внутренних дел поддержало его предложение запустить пилотный проект акустических камер, которые будут автоматически фиксировать превышение уровня шума, передает корреспондент Kazpravda.kz

Поводом для депутатского запроса, оглашенного 23 сентября, стали обращения граждан. В центре городов водители мотоциклов и тюнингованных автомобилей устраивают несанкционированные гонки, используют пиротехнику и намеренно шумят у жилых домов. Такие нарушения фиксируются редко, как правило только после жалоб жителей, а штраф за нарушение ночной тишины составляет 5 МРП, или 21 625 тенге.

«Эта проблема вышла за рамки нарушения правил дорожного движения и стала вопросом общественной безопасности. Она мешает отдыху граждан и нарушает ночную тишину. Однако нарушители во многих случаях остаются безнаказанными», – отметил Кендебай Адамбек.

Депутат предложил запустить пилотный проект по интеграции акустических устройств и шумомеров в систему фото- и видеофиксации, создать совместные экипажи патрульной полиции и участковых инспекторов, помещать автомобиль нарушителя на спецстоянку до устранения незаконных технических изменений, пересмотреть наказание за нарушение ночной тишины и разработать порядок квалификации таких нарушений как мелкого хулиганства.

В официальном ответе МВД поддержало ключевое предложение депутата.

«Министерство поддерживает запуск пилотного проекта по интеграции инновационных акустических камер и приборов измерения уровня шума в систему фото- и видеофиксации для автоматического выявления превышения допустимого уровня шума», – говорится в ответе министра внутренних дел Ержана Саденова.

В ведомстве изучают опыт США, Германии и Франции. Совместно с заинтересованными госорганами в рамках обновления Кодекса об административных правонарушениях прорабатываются соразмерная ответственность за нарушение ночной тишины и порядок содержания автомобилей с техническими изменениями на спецстоянках до их устранения, а также подходы к квалификации нарушений на дорогах.

По данным МВД, с начала года пресечено 22,2 тыс. нарушений ночной тишины и 24 тыс. фактов управления незаконно переоборудованными автомобилями с прямоточными и громкими выхлопными системами. По всей стране проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Түнгі қала».

Реализация пилотного проекта и поправок в законодательство остается на контроле депутата.

#депутат #курултай

Популярное

Все
Димаш, Хосе и домбра
В Уральске прошел региональный форум DIGITAL AQJAIYQ 2026
Открылся путь к жемчужине Тянь-Шаня
СОР31: Последовательные усилия приносят ощутимые результаты
Задержаны руководители «Самрук-Қазына» и КТЖ
Учитывая реальные потребности сектора
Атыраусцы взяли верх
Воздух теперь под контролем
В Семее заложили фундамент лицея «Білім-Инновация»
Цифровое будущее документального наследия
Прививать интерес к книге
Более 700 казахстанцев отказались от социальных выплат - Минтруда
Дроны-спасатели
Атлас семян Улытауской области
В Кокшетау начали строить театр
Премьер-министры Казахстана и Молдовы обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества
«Kyzdar.net»: Фигурантку дела разыскали в Грузии
В Атырау осудили главбуха дочерней организации «КазАвтоЖол» за хищение 35 млн тенге
Второе золото Дакара
Больница будущего без очередей и суеты: как устроена университетская клиника в китайском городе
Дорога в меднорудный край
В области Абай создадут специальную экономическую зону «Семей»
Токаев проводил Мирзиёева в столичном аэропорту
Социальная поддержка: кому положены пособия по новым правилам
Касым-Жомарт Токаев заявил о поддержке Таджикистана на выборах в Совбез ООН
Токаев наградил Президента Таджикистана новым орденом Qoja Ahmet Yasaui
Искусственный интеллект должен сделать статистику быстрее, точнее и ближе к людям
В Астане прошел концерт группы «Saz&Soul»
В ВКО прошли встречи депутатов Курултая с населением
Ерлан Карин принял участие в международном симпозиуме по наследию Аль-Фараби
Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Ильхаму Алиеву
В Казахстане построят завод по производству медной фольги за 810 млн долларов
2026 год может стать вторым самым жарким в истории наблюдений
В Астане высадили более миллиона зелёных насаждений
Инфраструктуру экстренной медпомощи расширяют в Астане
Народная стройка как стратегема Касым-Жомарта Токаева
Всемирный банк: уровень бедности в Казахстане сократился почти в четыре раза
Almaty Superski и «Ала-Тоо Резорт»: Что получат лыжники в Казахстане и Кыргызстане
Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Польши
Оркестр имени Курмангазы исполнил знаменитые казахские кюи в Алматы
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Участники церемонии награждения прибыли в Акорду
Курс на развитие
Досадная осечка в Хабаровске
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Не просто выслушать, а найти решение
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи
Указ Президента Республики Казахстан О досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней
С 2027 года социальные выплаты будут назначать с учётом благосостояния семей
В Астане 5–7 ноября ограничат движение: в СГО сделали предупреждение
В Астане пройдет креативная ярмарка Шымкента
Токаев провел ряд встреч в рамках Саммита по вопросам биоразнообразия
Закон Республики Казахстан О ратификации Протокола о возобновлении действия Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года и внесении в него изменений
Золотая Орда: северная степь была частью большого евразийского мира
Наличие квартиры и авто не является основанием для признания семьи высокообеспеченной - Минтруда
Четверг со вкусом минтая
Медицина без бюрократии: как казахстанка занимается цифровизацией системы здравоохранения США
Какие пособия сохранятся независимо от доходов семьи в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии поднятия Государственного флага
В Казахстане за семь лет реализовано более 1 200 инвестиционных проектов

Читайте также

Долю среднего бизнеса в ВВП Казахстана планируют увеличить …
Контейнеры перенаправляют, тарифы взлетают - депутаты требу…
Аптеки и магазины могут стать убежищем для жертв насилия – …
Казахстан привлекает заем АБР для финансирования бюджетных …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]