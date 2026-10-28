МВД предупредило о мошенничестве при покупке зимних шин

Злоумышленники размещают объявления в социальных сетях и мессенджерах
МВД Казахстана предупреждает граждан об активизации мошеннических схем, связанных с продажей зимней резины через интернет, сообщает Kazpravda.kz
Злоумышленники размещают объявления о продаже зимних шин по привлекательным ценам. Под видом продавцов они предлагают покупателям внести задаток для бронирования товара либо произвести полную предоплату, ссылаясь на высокий спрос и ограниченное количество шин. А потом перестают выходить на связь, блокируют покупателей и удаляют объявления.
В целях предупреждения подобных фактов в МВД рекомендуют не переводить задаток или полную стоимость товара незнакомым продавцам до его получения; не доверять объявлениям с подозрительно низкими ценами; по возможности приобретать шины в официальных магазинах и проверенных торговых точках; перед оплатой лично проверять наличие и состояние товара; не переходить по сомнительным ссылкам и не сообщать посторонним банковские данные и SMS-коды.
- Помните: привлекательная цена и требование срочной предоплаты могут быть признаками интернет-мошенничества. В случае совершения мошеннических действий незамедлительно обратитесь в полицию по номеру 102. МВД призывает граждан соблюдать меры предосторожности при совершении покупок в интернете, - отметили в ведомстве.