МВД предупредило о мошенничестве при покупке зимних шин

Закон и Порядок

Злоумышленники размещают объявления  в социальных сетях и мессенджерах

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

МВД Казахстана предупреждает граждан об активизации мошеннических схем, связанных с продажей зимней резины через интернет, сообщает Kazpravda.kz 

Злоумышленники размещают объявления о продаже зимних шин по привлекательным ценам. Под видом продавцов они предлагают покупателям внести задаток для бронирования товара либо произвести полную предоплату, ссылаясь на высокий спрос и ограниченное количество шин. А потом перестают выходить на связь, блокируют покупателей и удаляют объявления. 

В целях предупреждения подобных фактов в МВД рекомендуют не переводить задаток или полную стоимость товара незнакомым продавцам до его получения; не доверять объявлениям с подозрительно низкими ценами;  по возможности приобретать шины в официальных магазинах и проверенных торговых точках; перед оплатой лично проверять наличие и состояние товара; не переходить по сомнительным ссылкам и не сообщать посторонним банковские данные и SMS-коды. 

- Помните: привлекательная цена и требование срочной предоплаты могут быть признаками интернет-мошенничества. В случае совершения мошеннических действий незамедлительно обратитесь в полицию по номеру 102. МВД призывает граждан соблюдать меры предосторожности при совершении покупок в интернете, - отметили в ведомстве.

#МВД #мошенники #шины

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