МВД призвало казахстанцев добровольно сдать незаконно хранящееся оружие
Общество
Министерство внутренних дел РК обратилось к населению с призывом добровольно сдать незаконно хранящееся оружие, передает Kazpravda.kz.
"В ходе массовых беспорядков в стране, из оружейных магазинов, зданий правоохранительных и специальных органов преступниками совершено хищение огнестрельного оружия и боеприпасов.
Похищенное оружие и боеприпасы могут быть использованы для противоправных целей, а также причинить вред жизни и здоровью граждан.
Обращаем внимание, что за незаконное хранение оружия и боеприпасов предусмотрена уголовная (ст.287 УК – до 5 лет лишения свободы) и административная (ст.482 КоАП РК – штраф 25 МРП) ответственность.
Лица, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества освобождаются от уголовной и административной ответственности, если в их действиях не содержится состава иных преступлений.
В этой связи, призываем граждан добровольно сдать незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и спецсредства.
В целях предотвращения несчастных случаев и получения травм, просим не производить каких-либо действий с обнаруженными взрывчатыми материалами и боеприпасами, не пытаться их транспортировать, а сообщать об этом в полицию по телефонам 102 или 112.
МВД рассчитывает на понимание и поддержку населения в проводимой работе", - говорится в сообщении МВД.