МВД продолжает изымать незаконное оружие по всей стране

Закон и Порядок
Дана Аменова
корреспондент

С 20 апреля граждане добровольно сдали уже свыше 900 единиц оружия и около 6 тысяч боеприпасов. 

Фото: пресс-служба МВД

Одним из приоритетных направлений работы МВД остается борьба с незаконным оборотом оружия, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

С начала года полицией изъято свыше 1 700 единиц криминального оружия. В их числе — 34 автомата, 458 пистолетов, более тысячи ружей, 3 гранатомета и почти 12 тысяч боеприпасов.

Особое внимание уделяется розыску оружия, похищенного во время январских событий 2022 года. Эта работа продолжается по всей стране.

«С начала года из незаконного оборота изъято 152 единицы такого оружия. Только в сентябре — еще 9. В августе в Алматы и Усть-Каменогорске сотрудниками полиции у двух жителей Алматинской области изъяты три единицы оружия, похищенного во время январских событий из оружейных магазинов Алматы. В начале сентября в Таразе задержан местный житель, который хранил дома боевой пистолет Макарова. Было установлено, что это оружие также было похищено в январе 2022 года в Жамбылской области. Подозреваемые арестованы. Проводится расследование»,  детализировали в правоохранительных органах.

Одновременно продолжается республиканская акция по добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия. С 20 апреля граждане добровольно сдали уже свыше 900 единиц оружия и около 6 тысяч боеприпасов.

«Лица, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие, освобождаются от уголовной и административной ответственности в установленном законом порядке. Если вам известно о местах незаконного хранения оружия, сообщите об этом в полицию по номеру «102» либо через сервис eOtinish. Анонимность гарантируется», – говорится в тексте обращения.       

Ранее сообщалось, что МВД усиливает контроль за нарушениями тишины и порядка. 

#МВД #оружие #боеприпасы #ЗИП

Популярное

Все
Отличные вести из Самарканда
Готовятся бои за титулы WBC и WBO
Бронзовый день в Нагое
От количества – к качеству: высшая школа и наука на новом этапе
Библиотека под открытым небом
DosStar дарит праздник
Отдали все силы
Будущее ИИ в Казахстане
Сталь, «цифра» и характер
Объединяющая журналистика
В столице презентовали платформу AI Sport
Креативная композиция
Завтра День труда
В поисках профессионалов
Чтоб был зеленым любимый город!
Политическая модернизация – условие дальнейших успешных преобразований
Социальная адаптация через труд и образование
Министр обороны встретился с семьями погибших военнослужащих
Более 3 млн кубометров воды откачали из высокогорных моренных озер Казахстана
Павлодарскую область подключат к новой экосистеме AI-решений
МВД усиливает контроль за нарушениями тишины и порядка
Более 17 тонн нелегальной рыбной продукции изъяли в Атырау
Казахстан стал одной из немногих стран в мире, узаконивших волонтерство в Конституции – Токаев
От экологической акции к общественной норме: Токаев обозначил новый этап «Таза Қазақстан»
Тупик или точка развития?..
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Неотъемлемая часть национального характера
В Казахстане усилили требования к центрам техосмотра и пассажирским перевозкам
Сотрудники аппарата правительства приняли участие в посадке деревьев
Первые результаты Азиады-2026
Комплексная перезагрузка инвестиционной политики
Шахматная олимпиада в Самарканде
Новый облик старого вокзала
Псевдо-инвестиции: новая ловушка, в которую массово попадают казахстанцы
Международный туристический форум «САЯХАТ 2026» проходит в Астане
Выставка казахских тазы прошла в столице
По схеме «оживления двойников»
От икринки до филе
KNUS в глобальной сети МОК
Форум в Караганде объединил 15 тысяч молодых людей
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
Девятиэтажка пойдет под снос
Уборка раньше срока
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Результат важнее процесса
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Дорога больших возможностей
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Первые призывники из Астаны отправились служить на границу
ВИК-2026: по итогам второго дня сборная Казахстана завоевала 10 медалей
Шесть крупных инвестпроектов запустят в Алматинской области
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Zijin RG Gold представила проект расширения производственных мощностей на месторождении Райгородок

Читайте также

Массовую утечку персональных данных выявили в школах област…
Известного тамаду задержали в Шымкенте
В Шымкенте завели дело на известного тамаду
Полиция предупредила о фейковых сообщениях о выигрышах смар…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]