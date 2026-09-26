МВД продолжает изымать незаконное оружие по всей стране

С 20 апреля граждане добровольно сдали уже свыше 900 единиц оружия и около 6 тысяч боеприпасов.

Фото: пресс-служба МВД

Одним из приоритетных направлений работы МВД остается борьба с незаконным оборотом оружия, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

С начала года полицией изъято свыше 1 700 единиц криминального оружия. В их числе — 34 автомата, 458 пистолетов, более тысячи ружей, 3 гранатомета и почти 12 тысяч боеприпасов.

Особое внимание уделяется розыску оружия, похищенного во время январских событий 2022 года. Эта работа продолжается по всей стране.

«С начала года из незаконного оборота изъято 152 единицы такого оружия. Только в сентябре — еще 9. В августе в Алматы и Усть-Каменогорске сотрудниками полиции у двух жителей Алматинской области изъяты три единицы оружия, похищенного во время январских событий из оружейных магазинов Алматы. В начале сентября в Таразе задержан местный житель, который хранил дома боевой пистолет Макарова. Было установлено, что это оружие также было похищено в январе 2022 года в Жамбылской области. Подозреваемые арестованы. Проводится расследование», – детализировали в правоохранительных органах.

Одновременно продолжается республиканская акция по добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия. С 20 апреля граждане добровольно сдали уже свыше 900 единиц оружия и около 6 тысяч боеприпасов.

«Лица, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие, освобождаются от уголовной и административной ответственности в установленном законом порядке. Если вам известно о местах незаконного хранения оружия, сообщите об этом в полицию по номеру «102» либо через сервис eOtinish. Анонимность гарантируется», – говорится в тексте обращения.

Ранее сообщалось, что МВД усиливает контроль за нарушениями тишины и порядка.