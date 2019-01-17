Общество
МВД РК объявило конкурс на создание рабочей группы по подготовке положения об Общественном совете
Министерство внутренних дел РК объявило конкурс на создание рабочей группы по подготовке положения об Общественном совете и формированию его состава, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД.

"В соответствии с законом РК "Об общественных советах", предусматривается формирование в центральных госорганах данных структур. С целью формирования Общественного совета по вопросам деятельности органов внутренних дел министерством создается рабочая группа, куда войдут члены гражданского общества на основе предложений некоммерческих организаций и граждан", - говорится в распространенной информации.

Подробную информацию можно найти на портале МВД РК (mvd.gov.kz).

Напомним, 18 октября 2018 года в Казахстане сменили название территориальные органы МВД. Департаменты внутренних дел теперь называются департаментами полиции, ДВД на транспорте поменял название на департамент полиции на транспорте. Данное новшество принято в соответствии с изменениями и дополнениями в некоторые законодательные акты РК по вопросам деятельности правоохранительных органов. Документ предусматривает массу изменений, в числе которых и совершенствование деятельности системы МВД РК.

Таким образом, по поручению Главы государства МВД совместно с администрацией Президента разрабатывают дорожную карту по модернизации казахстанской полиции. В ходе реформирования планируется оптимизировать штатную численность МВД в целях избавления полиции от несвойственных функций. Высвобождающиеся средства будут направлены на повышение зарплат полицейских, решение их жилищных и иных социальных вопросов. В одном только департаменте полиции Западно-Казахстанской области намерены сократить более 300 сотрудников из 3,5 тысячи человек.

Также будут разработаны современные форматы работы с населением, новый стандарт полицейского, кардинально реформирована система ведомственных учебных заведений и перестроена работа службы "102".

В настоящее время принимаются соответствующие меры по реализации указанного постановления. 

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