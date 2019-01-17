МВД РК объявило конкурс на создание рабочей группы по подготовке положения об Общественном совете
Министерство внутренних дел РК объявило конкурс на создание рабочей группы по подготовке положения об Общественном совете и формированию его состава, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД.
"В соответствии с законом РК "Об общественных советах", предусматривается формирование в центральных госорганах данных структур. С целью формирования Общественного совета по вопросам деятельности органов внутренних дел министерством создается рабочая группа, куда войдут члены гражданского общества на основе предложений некоммерческих организаций и граждан", - говорится в распространенной информации.
Подробную информацию можно найти на портале МВД РК (mvd.gov.kz).
Напомним, 18 октября 2018 года в Казахстане сменили название территориальные органы МВД. Департаменты внутренних дел теперь называются департаментами полиции, ДВД на транспорте поменял название на департамент полиции на транспорте. Данное новшество принято в соответствии с изменениями и дополнениями в некоторые законодательные акты РК по вопросам деятельности правоохранительных органов. Документ предусматривает массу изменений, в числе которых и совершенствование деятельности системы МВД РК.
Таким образом, по поручению Главы государства МВД совместно с администрацией Президента разрабатывают дорожную карту по модернизации казахстанской полиции. В ходе реформирования планируется оптимизировать штатную численность МВД в целях избавления полиции от несвойственных функций. Высвобождающиеся средства будут направлены на повышение зарплат полицейских, решение их жилищных и иных социальных вопросов. В одном только департаменте полиции Западно-Казахстанской области намерены сократить более 300 сотрудников из 3,5 тысячи человек.
Также будут разработаны современные форматы работы с населением, новый стандарт полицейского, кардинально реформирована система ведомственных учебных заведений и перестроена работа службы "102".
В настоящее время принимаются соответствующие меры по реализации указанного постановления.