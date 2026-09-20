МВД усиливает контроль за нарушениями тишины и порядка

Закон и Порядок
Дана Аменова
корреспондент

Работа строится не только на пресечении, но и на профилактике

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

МВД последовательно реализует принцип «Закон и Порядок». Его основа   своевременная реакция на любые правонарушения и неотвратимость ответственности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Особое внимание полиция уделяет нарушениям, которые напрямую влияют на повседневную жизнь граждан: шуму в ночное время, хулиганству, использованию пиротехники во дворах и других общественных местах.

Патрули усилены в жилых массивах, дворах многоквартирных домов, возле кафе, ресторанов и развлекательных заведений. Для выявления нарушений активно используются камеры видеонаблюдения. В рамках «коврового» видеонаблюдения они подключаются к центрам оперативного управления.

«По проекту «Безопасный дом» участковые инспекторы также получают доступ к дворовым камерам. С начала года полицией пресечено 79 тысяч нарушений тишины (ст. 437 КоАП). Это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За использование пиротехники в населенных пунктах пресечено 269 нарушений (ст. 436 КоАП) - более чем втрое больше, чем в прошлом году. Если нарушение тишины сопровождается хулиганскими действиями, виновные привлекаются к ответственности за мелкое хулиганство (ст. 434 КоАП). Отдельная работа ведется с предпринимателями»,  детализировали в правоохранительных органах.

По фактам нарушения тишины участковые инспекторы внесли более восьми тысяч представлений в адрес субъектов предпринимательства для устранения причин и условий, способствующих таким нарушениям. Работа строится не только на пресечении, но и на профилактике.

Более шести тысяч участковых инспекторов подключены к чатам жителей микрорайонов и жилых комплексов. Это позволяет оперативно видеть обращения граждан, реагировать на нарушения и разъяснять требования закона.

Позиция МВД принципиальна: ни одно нарушение общественного порядка не должно оставаться без реакции. Закон един для всех, а порядок начинается с уважения к правам окружающих.

#МВД #нарушения #контроль #ЗИП #тишина

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