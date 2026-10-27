МВФ оценил экономику Казахстана почти в 400 миллиардов долларов

Экономика

Международный валютный фонд в октябрьском обзоре мировой экономики оценил номинальный ВВП Казахстана по итогам года почти в 398 миллиардов долларов.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На основе этих расчетов портал Visual Capitalist составил рейтинг всех стран мира по размеру экономики. Материал опирается на данные фонда в текущих долларах по рыночному курсу.

Казахстан стоит в таблице на 47-й строке. Чуть выше расположились Чили и Перу, а Португалия, Финляндия и Греция оказались ниже.

Как менялась оценка за год

Год назад прогноз МВФ выглядел скромнее. Тогда Казахстан замыкал первую полусотню крупнейших экономик с объемом ВВП около 320 миллиардов долларов.

Весной фонд пересмотрел расчеты в сторону повышения, и республика поднялась на ступень выше. В тот момент Казахстан обошел по размеру экономики Финляндию, Новую Зеландию и Венгрию.

Новые данные подняли страну еще выше, и позади осталась Португалия. В целом за год оценка объема экономики выросла почти на четверть.

Темпы выше мировых

По прогнозу фонда, реальный ВВП Казахстана в этом году прибавит 4,4%. Такой рост опережает ожидания по США, еврозоне, Германии, России и Японии.

Из крупных экономик, которые МВФ выделил в обзоре, быстрее Казахстана растут только Индия и Китай. Мировая экономика в целом, по расчетам фонда, прибавит 3,1%.

Лидер Центральной Азии

Экономика Казахстана остается крупнейшей в регионе с большим отрывом. Ближайший сосед по этому показателю, Узбекистан, в октябрьском списке МВФ занимает 61-е место.

Казахстанский ВВП более чем вдвое превышает узбекский. Весенние расчеты фонда показывали, что экономика республики больше, чем у остальных стран Центральной Азии вместе взятых.

В пересчете на одного жителя ВВП Казахстана по итогам года превысит 19 тысяч долларов. По этому показателю республика заметно опережает соседей по региону.

Что двигает рост

Основной вклад в рост экономики вносят несырьевые отрасли. По данным Министерства национальной экономики Республики Казахстан, с января по сентябрь несырьевой сектор вырос на 5,4%.

Быстрее всего прибавляет строительство, где рост достиг 11,5%. Заметно увеличили выпуск обрабатывающая промышленность, транспорт и торговля.

Постепенно меняется и сама структура экономики. В первом полугодии доля обрабатывающей промышленности в ВВП поднялась до 14,1%. Среди ее направлений особенно быстро растут машиностроение, химическая промышленность и фармацевтика.

Прогнозы на годы вперед

На следующий год аналитики МВФ ожидают ускорения роста до 4,9%. Вместе с этим, по оценке фонда, замедлится инфляция и немного снизится безработица.

Внешняя позиция страны тоже укрепляется. По оценке фонда, счет текущих операций в этом году сложится с профицитом в 0,5% ВВП.

Среднесрочный прогноз МВФ, опубликованный весной, предполагал, что к началу следующего десятилетия номинальный ВВП Казахстана превысит полтриллиона долларов. Доход на одного жителя за этот период, по тем же расчетам, также заметно вырастет.

#экономика #оценка #МВФ #Казхастан

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