​МВК дает «добро»

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Инеш Бержанова

Нововведение будет внесено в Уголовный кодекс РК, чтобы привести его в соответствие с пунктом 2 статьи 10 Конституции, где прописано, что лишение гражданства допускается лишь по решению суда за совершение террористичес­ких преступлений, а также за причинение иного тяжкого вреда жизненно важным интересам Республики Казахстан.

О сути этого определения вчера говорили участники заседания Межведомственной комиссии по воп­росам законопроектной деятельности в Министерстве юстиции РК. При этом глава ведомства Марат Бекетаев указал на то, что первоначально на суд общественнос­ти был представлен проект концепции законопроекта, и только сейчас, после утверждения на МВК, можно давать оценку предполагае­мым нововведениям.

В итоге было озвучено, что к тяжкому вреду жизненно важным интересам республики относятся прес­тупления, которые могут иметь тяжкие последствия для конституционного строя страны, целостности государства. В частности, это ряд статей, связанных с ведением определенной деятельности во время военных действий, геноцидом, экоцидом, государственной изменой, посягательством на жизнь Первого Президента, Президента РК, а также вооруженный мятеж, захват заложников и другое.

Стоит также отметить, что лишение гражданства будет использоваться только как дополнительный вид наказания, который суд может вменить обвиняемому в дополнение к обязательному лишению свободы.

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственной статистики на заседании рассказал вице-министр национальной экономики Марат Кусаинов. По его словам, в доработанной концепции предлагается расширить понятийную часть, а именно – раскрыть понятия «регистрация цен», «перепись населения», «сельскохозяйственная перепись» и другое.

К слову, в 2020 году пройдет всеобщая перепись населения в Казахстане, а двумя годами ранее предусмот­рена пилотная перепись – сбор информации о чис­ленности населения в Бурабайском районе Акмолинской области и Аягозском райо­не Восточно-Казах­станской области. Последнее предполагает активное использование возможнос­тей интернет-ресурсов и информтехнологий.

В рамках заседания МВК также прошло обсуждение изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам экспортного контроля. Разработчиком концепции выс­тупило Министерство по инвестициям и развитию. Его представители рассказали о том, что закон регулирует перемещение продукции, подлежащей экспортному контролю, а также вопросы нераспространения оружия массового уничтожения.

При этом изменения и дополнения нацелены иск­лючительно на приведение норм закона в соответствие с международными стандартами. Было также указано, что этот вопрос касается только узкого круга предприятий, производящих урановую продукцию и ­вооружение, военную технику. Концепция предполагает введение отдельных понятий в закон и корректировку тех норм, которые сложились после последних интеграционных процессов. Однако это не означает больших изменений в сфере бизнеса, подчеркнули сот­рудники МИР РК. 

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